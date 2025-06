Parte la stagione estiva all’ippodromo Caprilli

Sei corse in programma con inizio alle ore 20:28 e apertura dei cancelli alle 19:00

Riparte il 12 giugno l’attività ippica all’ippodromo “Federico Caprilli” con la giornata inaugurale della stagione estiva: sei

corse in programma e inizio alle ore 20:28 e apertura dei cancelli alle 19:00 con servizio bar attivo. Una giornata dedicata alla Patrona di Livorno, Santa Giulia, festeggiata pochi giorni fa e all’insegna della quale è stata organizzata il 18 maggio una sfilata di cavalli e cavalieri che, partendo dal nostro ippodromo, ha raggiunto il Duomo livornese che ha accolto le reliquie della Santa che qui sono tornate, inviate da Brescia, dopo 1.263 anni. Un’iniziativa che ha visto in prima linea il Vescovado di Livorno, l’Associazione Il Cammino di Santa Giulia, la FITETREC ANTE rappresentata dalla ASD I Cavalieri del Pegaso e, naturalmente, in Comune di Livorno e Sistema Cavallo. Tre corse della serata saranno dedicate a questo tema, a partire da una prova di nuovo conio, la Coppa Santa Giulia, handicap per i 3 anni e oltre sui 1.500 metri, valida come TRIS – QUARTÉ – QUINTÉ. La forma di Blu War sembra decisamente a freccia in su e dopo le due piazze d’onore fiorentine sembra pronta a fare ancora bene. Wassim l’estate scorsa fu protagonista assoluto al “Caprilli” infilando tre vittorie consecutive sulla pista. È rientrato di recente a Firenze ed è atteso in progresso. Il pronostico include anche Ask the Dust, Fiamma dei Grif e Local Girl. Nel Premio I Cavalieri del Pegaso si affrontano in handicap i cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1.950 metri. Corsa molto difficile nella quale Grinfia può far valere la forma manifestata a Firenze. Far Oer, a suo agio sulla pista dove ha già vinto è il primo rivale. Celeber e Zelenda sono alla ricerca della prima vittoria in carriera (e non sono i soli in questa prova) così come Kids in Love, che corre per la prima volta per il training di Michele Italia, e Fire Desert. Il Premio Cammino di Santa Giulia, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.950 metri riservata ai GR e alle Amazzoni. La giovane Alessia Nuti ha già vinto con Truly Belive e potrebbe bissare. Verbena, in forma, e Alma Hera le alternative ma non è da sottovalutare Improvvisa.

