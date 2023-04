Pattinaggio artistico, circa 100 atlete al Palabastia per la seconda giornata della fase provinciale Uisp

Formula UGA (Uisp Giovani Atlete) protagonista sabato 15 aprile sul parquet dell’impianto livornese. Ecco risultati e classifiche

Il secondo atto della Fase 1 provinciale del Campionato nazionale di pattinaggio artistico targato Uisp registra un altro successo al PalaBastia di Livorno, dove sabato 15 aprile 2023 circa 100 atlete e atleti hanno dato spettacolo davanti a una colorita cornice di pubblico nella categoria UGA (Uisp Giovani Atlete). Una giornata piena tutta riempita dalla gara provinciale per dare spazio alle numerose fasce di età e alle varie società partecipanti a questo appuntamento che, di fatto, precede la Rassegna regionale dei Gruppi Folk, che anche quest’anno si terrà a Livorno e sarà sempre intitolata alla memoria di Glauco Cintoi. Il Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche ha curato l’organizzazione della manifestazione, quindi Ilaria Stefanini (responsabile provinciale Uisp pattinaggio artistico per Terre Etrusco-Labroniche) ne fa un bilancio: «È stata una bellissima giornata all’insegna dello sport ed è stato emozionante vedere alcune bambine alla loro prima gara. Ora vi diamo appuntamento a sabato 13 maggio al Modigliani Forum per la Rassegna dei Gruppi Folk intitolata a Glauco Cintoi; saranno protagonisti circa 400 atleti». Ludovica Mazzola, tesserata per l’Arci La Cigna Gymnasium, è stata la più piccola atleta a calcare il parquet del PalaBastia, dove poi tante altre atlete più grandi si sono messe in mostra, confermando la vitalità del movimento e dando impulso al prosieguo della stagione.

Classifica finale Formula Uga Verde Minion B femminile: 1) Rachele De Vanni (Arci La Cigna Gymnasium). Classifica finale Formula Uga Verde Start 2014 femminile: 1) Greta Pellegrino (Arci La Cigna Gymnasium), 2) Emma Frattolillo (Arci La Cigna Gymnasium), 3) Sabrina Puleo (Arci La Cigna Gymnasium), 4) Alexia Giglioli (Arci La Cigna Gymnasium), 5) Greta Marinai (Arci La Cigna Gymnasium). Classifica finale Formula Uga Verde Start 2015 femminile: 1) Bianca Salvadori (Arci La Cigna Gymnasium), 2) Eva Chinello (Arci La Cigna Gymnasium), 3) Aurora Pascuzzi (Arci La Cigna Gymnasium), 4) Azzurra Piccioliti (Arci La Cigna Gymnasium), 5) Aurora Picchi (Arci La Cigna Gymnasium).

Classifica finale Formula Uga Verde Orsetti maschile: 1) Leandro Manzi (Etruska). Classifica finale Formula Uga Verde Orsetti 2010 femminile: 1) Livia Bechini (Etruska). Classifica finale Formula Uga Verde Orsetti 2011 femminile: 1) Emma Reami (Etruska), 2) Margherita Bartoletti (Etruska), 3) Anna Lambardi (Etruska), 4) Ginevra Luschi (Arci La Cigna Gymnasium), 5) Giulia Calzolaro (Arci La Cigna Gymnasium). Classifica finale Formula Uga Rosso Minion B femminile: 1) Emma Falleni (La Rosa). Classifica finale Formula Uga Rosso Basic femminile: 1) Giulia Stefanini (La Stella), 2) Aurora Pugliese (La Stella), 3) Olivia Matilde Bertini (La Rosa). Classifica finale Formula Uga Rosso Start femminile: 1) Alma Simonetti (Arci La Cigna Gymnasium), 2) Sofia Notaristefano (Arci La Cigna Gymnasium), 3) Matilde Trombin (La Stella). Classifica finale Formula Uga Orsetti 2011 femminile: 1) Lisa Morelli (La Rosa), 2) Noemi Fornaciari (La Rosa), 3) Alice Dioguardi (La Rosa), 4) Aurora Vanni (La Rosa). Classifica finale Formula Uga Orsetti 2010 femminile: 1) Sofia Lavoratori (La Rosa), 2) Matilde Pratesi (La Rosa).

Classifica finale Formula Uga Verde Minion A femminile: 1) Ludovica Mazzola (Arci La Cigna Gymnasium). Classifica finale Formula Uga Verde Basic 2012 femminile: 1) Emma Luschi (Arci La Cigna Gymnasium), 2) Alice Galatolo (Arci La Cigna Gymnasium), 3) Aurora Benvenuti (La Stella), 4) Elisabetta Cei (Arci La Cigna Gymnasium). Classifica finale Formula Uga Verde Basic 2013 femminile: 1) Linda Raffaelli (Arci La Cigna Gymnasium), 2) Greta Andolfi (La Sella), 3) Noemi Calabrò (La Stella), 4) Chiara Abbruzzese (Arci La Cigna Gymnasium), 5) Isabella Mannari (Arci La Cigna Gymnasium). Classifica finale Formula Uga Azzurro Minion B femminile: 1) Diana Pirozzi (Arci La Cigna Gymnasium), 2) Giulia Demi (La Stella), 3) Marta Castelli (Arci La Cigna Gymnasium), 4) Sara Spano (Etruska), 5) Jennifer Barbieri (La Stella). Classifica finale Formula Uga Azzurro Start maschile: 1) Thiago Teixeira Do Nascimento (Etruska). Classifica finale Formula Uga Azzurro Start 2014 femminile: 1) Giada Rombolini (La Stella), 2) Camilla Vallocchia (La Stella), 3) Virginia Gradassi (Arci La Cigna Gymnasium). Classifica finale Formula Uga Azzurro Start 2015 femminile: 1) Agata Bertini (La Rosa), 2) Bianca Secchioni (La Rosa), 3) Aurora Bertini (La Rosa), 4) Bianca Bencini (La Rosa), 5) Melissa Casaburi (La Stella). Classifica finale Formula Uga Bianco Orsetti 2010 femminile: 1) Diletta Pietrantoni (La Stella), 2) Nora Rovati (Etruska), 3) Giulia Vittori (La Rosa). Classifica finale Formula Uga Rosso Advanced femminile: 1) Noemi Casella (La Rosa).

Classifica finale Formula Uga Bianco Orsetti 2011 femminile: 1) Brenda Menapace (La Stella), 2) Claudia Pappalardo (La Stella). Classifica finale Formula Uga Bianco Basic 2012 femminile: 1) Matilde Benvenuti (La Stella), 2) Maylea Lella (La Stella). Classifica finale Formula Uga Bianco Basic 2013 femminile: 1) Francesca Pireddu (Arci La Cigna Gymnasium), 2) Sofia Rinaldi (La Stella), 3) Olivia Terreni (La Stella). Classifica finale Formula Uga Bianco Advanced femminile: 1) Bianca Alati (La Stella), 2) Giorgia Vitiello (La Stella), Asia Barontini (Etruska).

