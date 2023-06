Pattinaggio artistico, Lara Giorgia e Anna campionesse italiane

Nella prima foto Lara sul gradino più alto del podio e nelle altre due Giorgia sul gradino più alto del podio e Giorgia con l'allenatrice Silvia Bartoletti

Esercizi obbligatori, Lara Pennacchia, Giorgia Marini e Anna Grossi salgono sul gradino più alto del podio rispettivamente nella cat. Divisione nazionale A, cat, Divisione Nazionale C e cat. Allievi B

Al palazzo dello sport di Prato il 31 maggio le pattinatrici livornesi aprono la manifestazione del campionato italiano Fisr degli esercizi obbligatori con il botto. Lara Pennacchia, Giorgia Marini e Anna Grossi (della società pattinaggio artistico La Stella) salgono sul gradino più alto del podio rispettivamente nella categoria Divisione nazionale A e categoria Divisione Nazionale C e categoria Allievi B aggiudicandosi il titolo di campionesse italiane. Bronzo per l’altra livornese Azzurra Allegranti (Circolo polisportivo La Rosa). Buono il piazzamento della livornese Anna Pisano (Circolo polisportivo La Rosa) con l’11esimo posto. Nella categoria Cadetti 4° posto per Mya Balloni e 5° posto per Asia Giommi entrambe del Circolo polisportivo La Rosa, 5° posto per Nina Succi del Pattinaggio Artistico La Stella. Questo grazie al lavoro svolto nelle società dagli allenatori Silvia Bartoletti, Laura Ferretti, Cinzia Savi e i preparatori atletici Andrea Bientinesi e Martina Farris.

