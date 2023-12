Pattinaggio artistico, premiate Anna e Lara ai Veterani dello Sport

Il 3 dicembre al Teatro Mori di Livorno si è svolta la premiazione annuale dei veterani dello sport di Livorno. Per il pattinaggio artistico La Stella sono state premiate Anna Grossi (per il secondo anno consecutivo) e Lara Pennacchia campionesse italiane 2023 della Federazione sport rotellistici per la specialità obbligatori. Grande soddisfazione di tutto il team degli allenatori per questo prestigioso premio.

