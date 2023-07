Pattinaggio artistico, quattro argenti per le livornesi a Massa

Ben 1000 atleti si sono presentati al nastro di partenza dal 24 giugno al 1 di luglio

L’attività nazionale Uisp che riguarda la promozione questo anno ha fatto tappa a Massa. Ben 1000 atleti si sono presentati al nastro di partenza dal 24 giugno al 1 di luglio. La manifestazione si è svolta al palazzo dello sport organizzata dalla lega nazionale in collaborazione con skating club Massa. Nella categoria uga basic 2013 f Argento per Giulia Stefanini(La Stella), 13 posto per Aurora Pugliesi (La Stella). Nella cat.uga rosso minion Argento per Emma Falleni (La Rosa). Nella cat.rosso start Argento per Alma Simonetti(La Cigna) 4 posto per Sofia Notaristefano (La Cigna). Nella cat.uga Bianco Basic Argento per Olivia Terreni (La Stella) 4 posto per Sofia Rinaldi(La Stella) 5 Francesca Piredda (La Cigna). Nella cat.uga Bianco basic 2012 4 posto per Matilde Benvenuti(La Stella)6 posto per Mayler Lella (La Stella) nella cat uga bianco orsetti 8 posto per Claudia Pappalardo (La Stella) 24 posto per Brenda Menapace (La Stella). Nella cat.uga bianco 2014 15 posto per Bianca Bencini La Rosa 16 posto per Agata Bertini(La Rosa) 19 Melissa Casabona (La Stella) 21 Bianca Secchioni (La Rosa). Nella cat uga bianco 2014 10 posto per Nicole Denaro (La Rosa). Nella cat.Uga Bianco asvances28 posto Giorgia Vitiello.

