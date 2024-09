Pattinaggio, Ludovica al primo posto nella categoria Pregiovanissimi

Nel weekend del 21/22 settembre, nell’impianto di Nova Gorica, oltre 100 atleti sono stati invitati dall’organizzazione impeccabile della società slovena di pattinaggio artistico a rotelle Kotalakarki Klub Perla Solkan. Qui si sono esibite per la prima volta al Trofeo Internazionale Perla 2014 le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno Ludovica Mazzola classificata al primo posto per l’anno 2017 nella categoria Pregiovanissimi con altre 26 atlete e Nicole Denaro classificata al quarto posto per l’anno 2014 nella categoria Minis Intermediate contro altre 7 atlete. Le avversarie presenti al Trofeo La Perla di scuole diverse per l’Italia, ma anche della Slovenia e della Croazia, erano davvero agguerrite ma la tecnica, la decisione e l’indomabile talento di Ludovica ha sbaragliato ogni pronostico. Nicole ha effettuato un programma libero con elementi tecnici superiori a quelli presentati nelle competizioni nazionali e peccato per qualche piccola insicurezza, le ha giocato la conquista del podio. Soddisfatta Cinzia Savi, il tecnico della Polisportiva La Rosa Livorno che le ha seguite nella preparazione post estate e in gara a Nova Gorica.

