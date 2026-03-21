Pattinaggio, pioggia di medaglie per La Rosa al trofeo Primi Passi e Giovani Promesse

Ottimi risultati nella fase interprovinciale FISR tra Fornacette e Pisa: tante atlete al debutto subito protagoniste. In evidenza anche il progetto inclusivo con atleti con disabilità

Il pattinaggio a rotelle labronico sorride alla fase interprovinciale FISR del trofeo Primi Passi e Giovani Promesse. Tra l’impianto coperto di Fornacette e l’Academy di Pisa, le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno hanno conquistato numerose medaglie, confermando la bontà del lavoro svolto in palestra.

Per molte di loro si trattava dell’esordio assoluto in gara, affrontato con determinazione e con programmi ben eseguiti che hanno convinto i giudici. Nei Primi Passi sono arrivate diverse vittorie: primo posto per Franca Stella Giusti, Gaia Nesti, Aurora Talamanca, Amina Cuko, Amelia Toschi Gascon, Viola Vinciguerra, Mattia Bertini, Agata Petri, Ginevra Maria Fortuna e Marta Vinciguerra.

Medaglia d’argento per data-start=”1097″ data-end=”1116″>Caterina Cecere, Mia Costagnola e Olivia Mancuso, mentre il bronzo è andato a Marina Huqi. A seguire, quarto posto per Emma Gentini e Aurora Crespi, quinto per Alisia Pirelli, nona posizione per Miriam D’Agostino e decima per Anna Vestri.

data-start=”1373″ data-end=”1697″>A bordo pista, a guidare il gruppo, i tecnici Giuliana Perfetti, Agnese Mori e Letizia Tinghi. Proprio quest’ultima ha avuto un ruolo chiave anche sul fronte dell’inclusione: in gara, insieme alle atlete normodotate, si sono esibite anche Ginevra Maria Fortuna e Marta Vinciguerra, atlete con disabilità.

La Polisportiva La Rosa Livorno si conferma così realtà pioniera nel campo dello sport inclusivo, un percorso che nella città di Livorno continua a crescere e che oggi conta già quattro atleti con disabilità intellettiva inseriti stabilmente nelle attività agonistiche.

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