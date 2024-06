Pattinaggio. Risultati di spessore per la Polisportiva La Rosa agli Italiani Uisp di Massa

Il palazzetto di pattinaggio di Massa ospita la conclusiva edizione dei campionati italiani Uisp, dove diverse migliaia di atleti si confronteranno nella seconda metà del mese di giugno 2024

Il palazzetto di pattinaggio di Massa ospita la conclusiva edizione dei campionati italiani Uisp, dove diverse migliaia di atleti si confronteranno nella seconda metà del mese di giugno 2024.

Per prime a scendere nel parquet di Massa sono state Agata Bertini, classe 2015 nella categoria Formula Promo A che si è esibita sulle note del film fantasy “La Sirenetta” aggiudicandosi una dodicesima posizione. A seguire nella categoria Formula 2 D altre due atlete della polisportiva La Rosa Livorno si sono aggiudicate un ottimo quattordicesimo posto con Asya Benvenuti e un quarantesimo posto con Francesca Barretta.

A seguire Giuliana Perfetti nella categoria Formula 6 C che si è aggiudicata un ottavo posto. I giorni passano e con loro anche i successi delle pattinatrici della polisportiva La Rosa Livorno che con Michelle Battini categoria Formula 3 conquista un bellissimo quinto posto. Le gare sostenute da queste atlete sono state veramente infinite per quante pattinatrici vi hanno partecipato. È stata dura anche per i tecnici che le hanno seguite, doversi dividere tra varie piste e allenamenti, prove ecc. Un plauso a Cinzia Savi e Letizia Tinghi che a queste prime fasi hanno seguito le atlete della polisportiva La Rosa Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©