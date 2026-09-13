Pattinaggio, settembre di grandi sfide per le atlete livornesi

Da Chicago ad Acireale, passando per Pontedilegno e Funo di Argelato: atlete, tecnici e giudici labronici saranno impegnati nelle principali competizioni di fine stagione, portando in pista i colori di Livorno e dell’Italia

Settembre sarà il mese dei campionati. Mondiali, Europei, Italiani e Trofeo a Squadre saranno le competizioni che interesseranno atleti, tecnici e accompagnatori del mondo rotellistico livornese. Pronti per Chicago, Anna Grossi, atleta della società La Stella Livorno, parte da Campionessa Mondiale indiscussa per la categoria Cadetta e si confronterà con atlete della categoria Jeunesse provenienti da 15 nazioni dei cinque continenti. Ad accompagnare la squadra della Nazionale Azzurra di Obbligatori sarà Laura Ferretti, storico tecnico della Nazionale italiana e tecnico della Polisportiva La Rosa Livorno. Proprio da questa società partiranno diverse atlete per partecipare a trofei nazionali e al Campionato Italiano per la disabilità sulle rotelle. Le città del Sud sono pronte ad ospitare Denaro Nicole a Reggio Calabria per la categoria Allievi Regionali A, per la Polisportiva La Rosa Livorno, Frati Mia Ariel, Stefanini Giulia, Terreni Olivia per la categoria Allievi Regionali A e B, La Prunai Sofia per gli Esordienti Regionali A per la società La Stella.

Invece, ad Acireale, in provincia di Catania, combatteranno per salire sul podio tre atlete speciali, portatrici di disabilità intellettiva: Vinciguerra Marta, Fortuna Ginevra Maria e Balleri Arianna, accompagnate dalla Maestra Inclusiva e pluricampionessa mondiale Tinghi Letizia. Tra le baite di Pontedilegno, in provincia di Brescia, saranno in giuria tre donne labroniche a livello internazionale che condurranno le competizioni del Campionato Europeo di pattinaggio artistico a rotelle: sono Savi Stefania e le sorelle Deborah e Denise Maffei, ormai pioniere del nuovo programma di giudizio Rollart, con esperienza in campo internazionale sia in ambito di segreteria, data operator, che in free e solo dance e membro ATC WSE. Grande appuntamento a Funo di Argelato, in provincia di Bologna, per il Trofeo delle Regioni, dove tra gli atleti componenti della Squadra Toscana abbiamo le livornesi Mazzola Ludovica e Falleni Emma, per la categoria Giovanissimi B ed Esordienti A, per la Polisportiva La Rosa Livorno, Massei Aurora, Giovanissimi A, e Cirica Vittoria, Esordienti B, per la società La Cigna Livorno. Oltre a loro parteciperanno le tre atlete portatrici di disabilità della Polisportiva La Rosa Livorno, Vinciguerra Marta, Fortuna Ginevra Maria e Balleri Arianna. La presenza di atleti con disabilità è una presenza d’eccellenza che darà ad ogni regione una completezza nella squadra, oltre ai punti di merito. Ad accompagnare la squadra Toscana a questa competizione due insegnanti livornesi doc: Peralta Leandro, che seguirà gli atleti nel free, e Letizia Tinghi per l’inclusività. Ci aspettiamo un caloroso sostegno da parte di tutti i livornesi appassionati di sport. Ancora una volta sono le atlete labroniche che rappresenteranno l’Italia e la nostra bellissima città alle competizioni che concluderanno la stagione sportiva 2025-2026.

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