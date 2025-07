Per Baldi, Forini, Fossatelli e Marmonti ottime prestazioni agli europei di atletica

Ottima prova dei quattro “moschettieri” dell’Unicusano Libertas Livorno a Bergen ai campionati europei under 23. La palma della migliore spetta a Sofia Fiorini che con un miglioramento di quasi un minuto centra un grandioso quarto posto nella gara di marcia con il tempo di 44’57”05 in una storica gara che ha visto le atlete azzurre giungere al primo, terzo e quarto posto. Per Sofia una stagione da incorniciare per lei che alterna l’atletica di alto livello allo studio a Milano. Ottimo anche Simone Baldi che centra prima la finale nel salto in lungo con grande carattere durante le qualificazioni con 7,57 per poi non riuscire ad esprimere il suo potenziale nella finale dove comunque giunge al decimo posto in Europa. Al di sotto delle aspettative Stefano Marmonti nel lancio del disco, unico italiano, che lancia a 50,33 ben lontano dalle sue migliori performance. Prima esperienza in azzurro e tanta emozione per Elisa Fossatelli nei 100 ostacoli che corre la batteria in 14”11 e vede sfumare la possibile semifinale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©