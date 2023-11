Per Emma terzo posto alla finale del concorso europeo CND di danza

Foto inviata dalla famiglia

Emma Trovarelli ha conquistato il terzo posto a parimerito per la categoria classico Preparatorie B alla finale del concorso europeo CND di danza a Terragona. La soddisfazione della scuola Abc Danza

“I sogni se non diventano obiettivi restano soltanto sogni”. Questa la citazione di una delle tre allieve della scuola Abc Danza di Livorno che hanno partecipato alla finale europea del concorso CND di danza a Tarragona, in Spagna, svoltasi dal 3 al 5 novembre. “Greta Besso, Emma Trovarelli e Emma Barsotti – scrivono da Abc Danza in un comunicato stampa dell’8 novembre – dopo due selezioni in cui hanno eccelso, superandole con le felicitazioni della giuria italiana, sono partite ed hanno concorso con grazia e eleganza a Terragona mostrando tecnica e compostezza con un cuore carico di felicità per l’opportunità offerta loro dall’evento. Le allieve sono bambine con un’amore sviscerato per la danza non temono stanchezza e sacrifici, studiano sette giorni su sette sotto la guida delle Maestre Michela Gazzarri e Sara D’Amicis; nei fine settimana, con enorme sacrificio delle famiglie, percorrono km su km per seguire i maestri di fama internazionale che le perfezionano nel loro lavoro e nella loro tecnica. Con enorme gioia di tutti Emma Trovarelli porta a casa il terzo posto parimerito per la categoria classico Preparatorie B. Questi eventi non sono punti di arrivo ma solo partenze verso un mondo magico e meraviglioso dove si concretizzano sogni ed0 obiettivi, dove si conoscono tante bambine con uguale pensiero e dove si respira ancora quelle emozioni che fanno sentire le farfalle nello stomaco e fanno battere forte il cuore”.

Condividi: