Per il GS Tomei 7 ori e 3 argenti ai campionati toscani di Indoor Rowing

Il GS Tomei chiude una stagione ricca di successi con risultati straordinari sia a livello regionale che nazionale

Nella palestra del Cus Pisa, gremita di atleti e appassionati, si sono svolti i Campionati Toscani di Indoor Rowing. L’evento organizzato contemporaneamente in ogni regione, valeva anche per la classifica nazionale, al fine di proclamare i campioni italiani di ogni categoria. Grazie a un collegamento simultaneo con le altre sedi regionali, i risultati vengono trasmessi in tempo reale alla segreteria gare per la stesura delle classifiche. Questa formula innovativa permette di mantenere vivo lo spirito competitivo su scala nazionale, garantendo al tempo stesso, una partecipazione diffusa e un’efficiente gestione dei risultati. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 200 atleti solo per la Toscana, con gare distribuite in tutte le categorie, dai giovanissimi agli atleti senior e master, includendo, inoltre, una nutrita rappresentanza di canottieri pararowing. In ambito regionale, il GS Tomei si è distinto con 7 medaglie d’oro e 3 d’argento, dimostrando grande versatilità e preparazione. Tra i risultati più significativi, le vittorie di Marta Ceccatelli (Cadetti Femminile), Giulia Persico (40/44 Femminile) e Francesco Vannini (Pararowing). A livello nazionale, con il computo dei tempi raccolti dalle sedi regionali, Marta Ceccatelli e Giulia Persico si sono laureate campionesse italiane, mentre Francesco Vaglini ha conquistato un bronzo nella categoria pararowing. Il GS Tomei chiude così una stagione ricca di successi con risultati straordinari sia a livello regionale che nazionale. Nel 2024, il club livornese ha conquistato due titoli italiani nella categoria Under 17 e under 18 (Quattro Senza), un primo e un terzo posto alla Coupe de la Jeunesse, e quattro medaglie d’argento ai Campionati Italiani, nelle categorie Pararowing, Quattro di Coppia Senior e Quattro Senza Under 17.

Risultati nel dettaglio

Allievi B1 Femminile

Noemi Lari: 2° posto

Vittoria Scavone: 5° posto

Allievi B2 Maschile

Mattia Vannucci: 4° posto

Massimo Mariotti: 5° posto

Arturo Pirone: 16° posto

Allievi B2 Femminile

Adele Ceccatelli: 1° posto

Allievi C Maschile

Christian Lari: 5° posto

Allievi C Femminile

Chiara Dalla Valle: 5° posto

Cadetti Maschile

Leonardo D’Alessio: 4° posto

Nicholas Di Fraia: 16° posto

Cadetti Femminile

Marta Ceccatelli: 1° posto

Special Olympics (Tutti a Medaglia)

Victor Pastenes

Lorenzo Partini

Giulio Impieri

Sandro impieri

Pararowing PR3 II1

Mattia Bergamini: 1° posto

Giacomo Turini: 2° posto

Andrea Mantovani: 5° posto

Dario Cotrozzi: 7° posto

Maurizio Mantovani: 8° posto

Simone Dell’Omodarme: 9° posto

Michael Cintio: 10° posto

Pietro Lunadei: 11° posto

Giacomo Oliviero: 12° posto

Pararowing PR3 II3

Francesco Vaglini: 1° posto

Under 17 Maschile

Diego Caruso: 1° posto

Matteo Gentini: 5° posto

Riccardo De Girolamo Vitolo: 10° posto

Jacopo Galanti: 13° posto

Gabriele Langella: 19° posto

Jacopo Canessa: 26° posto

17/18 Maschile

Alberto Magagnini: 2° posto

23/39 Maschile

Alessio Melosi: 1° posto

40/44 Femminile

Giulia Persico: 1° posto

