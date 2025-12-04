Per il Jolly Libertas sconfitta all’ultimo secondo

Eppure la partita era iniziata nel migliore dei modi per le amaranto, che approcciano il primo quarto con decisione

Il Jolly Libertas cade ancora, questa volta sul campo delle Foxes Giussano, subendo il canestro decisivo all’ultimo secondo. Eppure la partita era iniziata nel migliore dei modi per le amaranto, che approcciano il primo quarto con decisione: dominio a rimbalzo, buone trame offensive e 5 punti in un lampo di Sassetti valgono il +7 alla prima sirena (16-23).

Nel secondo periodo si accendono Marangoni e Botteghi, mentre la difesa a zona funziona alla perfezione. Giussano resta a secco per diversi minuti, ma le ragazze di Walter Angiolini non riescono ad approfittarne per allungare. Nel finale le lombarde piazzano un parziale di 7-2, coronato da una tripla sulla sirena che riapre completamente il match: 36-38. Al rientro dall’intervallo il Jolly sembra avere l’energia per scappare di nuovo e, trascinato da un’ottima Sammartini, si riporta sul +5 (41-46). Ma alcune ingenuità compromettono ancora una volta il tentativo di fuga, rimettendo in partita le padrone di casa che trovano addirittura il sorpasso (47-46), prima del canestro di Rinaldi allo scadere che restituisce il vantaggio alle livornesi: 52-53.

L’ultimo quarto è un vero ottovolante. Livorno parte forte con un 0-4 firmato da Botteghi e Sassetti (52-57), ma subisce subito il controparziale delle Foxes (5-0). Da lì in avanti si procede sul filo dell’equilibrio, con il Jolly che fatica a superare le difese avversarie. Una tripla di Diotti lancia Giussano sul +4 (66-62), un colpo che sembra pesante, ma le amaranto non mollano. Entrando nell’ultimo minuto Giussano è avanti di 3: Marangoni segna, e nell’azione successiva le livornesi recuperano un pallone d’oro che porta Angiolini al timeout. Sulla rimessa Livorno disegna un’azione perfetta, ancora conclusa da Marangoni: Jolly a +1, mancano 13 secondi. Poi, il patatrac finale. La difesa costringe Valli all’errore sul primo tentativo, ma Poggio viene anticipata a rimbalzo dalla polacca Szajtauer, che serve di nuovo Valli: la numero delle Foxes, tutta sola, appoggia a canestro a un centesimo dalla sirena, firmando una beffa clamorosa.

Il tabellino: Braccagni, Marangoni* 18 (5/9, 2/3), Sammartini* 12 (6/10, 0/1), Botteghi* 19 (9/15, 0/4), Sassetti 7 (2/2, 1/1), Rinaldi 2 (1/1, 0/2), Spagnoli, Miccio 5 (1/2, 1/4), Poggio* 7 (3/7 da 2), Poggi, Cruz Ferreira*. Allenatore: Angiolini W. Ass. Ramagli-Bacci.

