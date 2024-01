Per la Akern Libertas derby contro Solbat Piombino

La Akern Libertas, stanca dopo il successo nella maratona di Desio, torna in campo per il derby contro la Solbat Piombino

La Akern Libertas, stanca dopo il successo nella maratona di Desio, torna in campo per il derby contro la Solbat Piombino (palla a due alle 18, arbitri Vastarella di Saronno e Marenna di Gorla Minore). Squadra imprevedibile, quella di Coach Cagnazzo: se entra in fiducia può dare strappi che difficilmente possono essere ricuciti, ma se si addormenta, può andare incontro a pesanti parziali negativi. I gialloblù hanno il miglior attacco del campionato, ma pure la peggior difesa. Da fuori possono far canestro anche bendati i vari Turel, Piccone. Almansi, Venucci. Dentro l’area De Zardo e Berra sono assai pericolosi e all’andata hanno creato più di un problema agli amaranto. Andreazza recupera Lucarelli (out contro Omegna e a Desio), ma deve fare i conti le energie che la squadra ha perso nella lunghissima partita di mercoledì al PalaFitLine e nel viaggio di ritorno concluso a notte fonda. Insomma: il derby non sarà facile per tutta questa serie di concause, a cominciare dalla forza oggettiva dei ragazzi di Cagnazzo.

