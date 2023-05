Per la prima volta a Livorno i campionati italiani giovanili di nuoto paralimpico

Domenica 7 maggio alla Bastia parteciperanno 106 atleti di più di 50 società sportive provenienti da tutta Italia. L'ingresso all'evento sarà gratuito. A tutti gli atleti sarà consegnata una “welcome bag”

Domenica 7 maggio si svolgeranno, per la prima volta a Livorno, i Campionati Italiani Giovanili FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) che saranno associati al Meeting FISDIR. I campionati, che si terranno alla piscina “Massimo Rosi” al complesso sportivo La Bastia, sono organizzati in collaborazione tra FINP-Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e TDS-Toscana Disabili Sport ASD, polisportiva di Livorno e prevedono la partecipazione, in quota FINP, di atleti con disabilità motorie e, in quota FISDIR, di atleti con disabilità intellettivo-relazionali. Si prevede la partecipazione di 106 atleti di più di 50 società sportive provenienti da tutta Italia che gareggeranno nelle categorie esordienti, ragazze/i e juniores FINP e nelle gare riservate al meeting FISDIR. L’evento, grazie alla collaborazione di Natatoria, sarà trasmesso in diretta streaming in tutta Italia, con uno schermo che visualizzerà i partenti e i risultati di ogni gara, con la rilevazione immediata di qualsiasi record ottenuto. L’ingresso all’evento sarà gratuito. A tutti gli atleti sarà consegnata una “welcome bag” contenente diversi gadget offerti dagli sponsor, un opuscolo con la cartina della città a cura del Comune di Livorno, acqua, un succo bio e alimenti per uno spuntino tra cui biscotti tipici e schiacciatine farcite. La TDS, grazie alla collaborazione della Misericordia di Livorno, offrirà a tutti gli atleti che ne faranno richiesta un servizio di navetta da e per il punto di arrivo e gli hotel e dagli hotel alla piscina. L’evento è stato presentato in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, del presidente di Toscana Disabili Sport Maurizio Melis, della delegata regionale di FINP Eleonora Bologna, del presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Roberto Valori (in collegamento online) del delegato provinciale Cip Roberto Volpi, e del Garante dei Disabili Valerio Vergili.

“Questa manifestazione si inserisce in un percorso che vede questa Amministrazione Comunale, negli ultimi anni, particolarmente desiderosa di far qualcosa su questo fronte” ha affermato il sindaco. “Lo abbiamo dimostrato dando il via all’iniziativa Strabilianti che arriverà alla seconda edizione quest’anno, lo abbiamo dimostrato investendo sull’handbike, investendo nei rapporti, ma anche con qualche risorsa finanziaria nell’attività locale e mettendo a disposizione anche il più possibile quelle che sono le nostre strutture in città. Questi campionati italiani giovanili arrivano per metterci anche un po’ alla prova, nel senso che se siamo bravi e siamo all’altezza possiamo pensare ancora più in grande”. “La città di Livorno – ha aggiunto Maurizio Melis – ha investito in uno sport che da sempre porta tante medaglie . Oltre al valore meramente sportivo dell’evento, non è da mettere in secondo piano la rilevanza del messaggio sociale che si intende portare e che è propria dello statuto dell’Associazione: la diffusione dell’importanza di praticare sport ancora più marcata se rivolta alle persone con disabilità, considerando lo sport come veicolo primario e insostituibile per l’autodeterminazione, la crescita psico-fisica e l’autonomia dell’atleta”.

