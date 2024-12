Per l’Accademia dello Sport 193 medaglie conquistate in un anno

Anno da incorniciare con 28 gare: 18 su territorio nazionale e ben 10 in giro per il mondo. Tutti i nomi

Si chiude con i consueti esami di cintura e l’ultima gara San Marino Karate Kids, l’anno agonistico dell’Accademia dello Sport di Livorno dei Maestri Alessandro Fasulo, Carmelo Triglia e Alessio Magnelli. Anno da incorniciare con 28 gare: 18 su territorio nazionale e ben 10 in giro per il mondo. Ben 193 medaglie conquistate in un solo anno: 53 ori, 47 argenti, 93 bronzi. Hanno brillantemente passato l’esame di cintura gialla Edoardo Fasulo, Geremia Agrusa, Tommaso Bedini, Nathan Tarnita, Santiago Parisse, Francesco Morini, Stefano Golfarini, Thayra Parisse, David Ramirez, Gianluca Tassan.

Cintura arancio per Ginevra Cialandroni, Eva Giorgetti, Osvaldo Mateo De Paula, Lorenzo Nigiotti, Cosimo Ceccanti, Mattia Valenzisi, Zerina Qeti, Mirko Agrusa. Cintare Verde per Caterina Fastami, Daniele Cicorelli, Greta Gigliucci, Alyssa Angeli, Andrea Ulivari, Elisabetta Cei, Ousmane Fall, Josef Raiola. Cintura blu per Enea Agrusa, blu/marrone per Giusy Grimaldi e Nicole Ruotolo, cintura marrone per Jacopo Capperi, Giulia Tisaianu, Daiana Sartori e Gianfranco Esposito. Matilde Gronchi ha passato brillantemente il passaggio a cintura nera 2’Dan Fijlkam organizzato dal Comitato Regionale Toscano al palasport di Siena. L’ultima gara la San Marino Karate Kids, gara organizzata dalla Fesam (Federazione Sammarinese) in collaborazione del Csen Karate Toscana nel nome del responsabile Alessio Magnelli, si è conclusa con tutti i bambini e ragazzi a podio consacrando un anno da ricordare. I labronici conquistano 36 medaglie, 12 medaglie d’oro, 7 d’argento e 17 di bronzo. Nella specialità kumite (combattimento) primo posto per Leonardo Magnelli, Enea Agrusa, Lorenzo Nigiotti, Giulia Tisaianu, secondo posto per Nicole Ruotolo, terzo posto per Jacopo Capperi, Giusy Grimaldi, Eva Giorgetti, Caterina Fastami, Melissa Cialandroni e Michele Tassan. Nella specialità percorso a tempo,primo posto per Geremia Agrusa e Cosimo Ceccanti, secondo posto per Ginevra Cialandroni. Nel kata (forma) primo posto per Enea Agrusa, Geremia Agrusa, Cosimo Ceccanti, secondo posto per Nicole Ruotolo e Lorenzo Nigiotti terzo posto per Ginevra Cialandroni, Caterina Fastami, Eva Giorgetti, Giusy Grimaldi, Giulia Tisaianu e Jacopo Capperi. Nella prova tecnica palloncino primo posto per Enea Agrusa, Geremia Agrusa e Cosimo Ceccanti, secondo posto per Nicole Ruotolo, Jacopo Capperi e Lorenzo Nigiotti, terzo posto per Ginevra Cialandroni, Caterina Fastami, Eva Giorgetti, Giusy Grimaldi e Giulia Tisaianu. Durante la festa che ha sancito la chiusura dell’anno agonistico sono stati decretati anche gli atleti dell’anno dell’Accademia dello Sport Karate. Per la categoria Bambini 1° posto per Enea Agrusa, 2° posto Giusi Grimaldi, 3° posto Nicole Ruotolo e Cosimo Ceccanti. Per la categoria Under 18 1° posto di Leonardo Magnelli, 2° posto Melissa Cialandroni, 3° posto Michele Tassan, Greta Gigliucci, Nicolas Pietroni. Nei senior 1° posto per Emanuele Magnelli, 2° posto Matilde Gronchi, 3° posto Giada Barontini e Nicolas Guelfi.

