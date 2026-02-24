Peter Pan Asd brilla al Trofeo Lorenzoni: 2° posto su 38 società

Venti atleti preagonisti hanno affrontato la gara con entusiasmo e determinazione, regalando momenti di grande sportività e emozione

Domenica 22 febbraio, nella splendida cornice di Camaiore, la squadra Peter Pan Asd ha conquistato un prestigioso secondo posto al Trofeo Lorenzoni, superando numerose realtà sportive di alto livello. Una prova che ha messo in luce non solo il talento dei giovani atleti, ma anche la dedizione, il lavoro di squadra e la passione che anima questa società sportiva. Venti atleti preagonisti hanno affrontato la gara con entusiasmo e determinazione, regalando momenti di grande sportività e emozione. Ogni prova è stata affrontata con coraggio, ogni tecnica, ogni caduta e ogni passaggio hanno raccontato la storia di ragazzi e ragazze pronti a crescere nello sport e nella vita. “Vedere i nostri giovani impegnarsi con così tanta energia e gioia è sempre una grande soddisfazione,” ha commentato l’allenatore. “Il risultato è importante, ma ancora più prezioso è lo spirito di squadra e la voglia di mettersi alla prova”. Un ringraziamento speciale va anche alle famiglie, prezioso sostegno dietro ogni atleta, con il loro incoraggiamento e la partecipazione costante. La giornata si è chiusa con sorrisi, abbracci e la consapevolezza che ogni piccolo traguardo è una grande vittoria. Complimenti a tutti gli atleti di Peter Pan ASD: il futuro dello sport è nelle mani di voi giovani! Grazie speciale a Magda, Andrea e a tutti i sensei: Raffaele Maresca, Giuseppe D’Aniello, Tonia Maresca, Marco Griselli.

Gli atleti che hanno partecipato: Biondi Tommaso, Daini Andrea, Tilocca Chloe, Vladislav Yerimin, Noto Federico, D’Aniello Gabriele, Norma Diego, Schiavullo Jacopo, Andries Evelyn, Paolotti Cosimo, Mazzi Gregorio, Schiavullo Anastasia, Mambrini Oscar, Cianci Gabrio, Carpitelli Leo, Sheshi Alex, Mustata Arianna, Fanucci Brando, Ferri Gregorio, Rapisarda Francesco, Capizzi Giovanni, Papini Alessandro, Pagliai Mathias

