Peter Pan asd chiude la stagione sul tatami tra medaglie, sorrisi e spirito di squadra

Grande festa sportiva a Figline Valdarno per gli atleti protagonisti di un intenso fine settimana che ha segnato la conclusione di una stagione ricca di soddisfazioni. Sul tatami non solo tecnica e agonismo, ma anche i valori del judo: rispetto, amicizia, disciplina e crescita personale

Si chiude nel migliore dei modi l’anno sportivo della Peter Pan asd, protagonista di un intenso weekend di gare e manifestazioni andato in scena sabato e domenica a Figline Valdarno. Due giornate ricche di emozioni, sorrisi, amicizia e grande sportività che hanno rappresentato la perfetta conclusione di una stagione vissuta con entusiasmo, sacrificio e tanta voglia di crescere. Per tutti loro è stato un anno importante e ricco di soddisfazioni, caratterizzato da tantissime medaglie conquistate e ottimi piazzamenti ottenuti nelle competizioni regionali e buoni piazzamenti a livello nazionale. I giovani judoka della Peter Pan ASD si sono distinti durante tutta la stagione sportiva nelle gare toscane, ma anche in importanti appuntamenti fuori regione, portando in alto il nome della società grazie all’impegno, alla determinazione e ai continui progressi mostrati. Sul tatami sono scesi i giovani atleti dell’associazione, dimostrando non solo preparazione tecnica, ma soprattutto educazione, rispetto e spirito di squadra, valori che da sempre contraddistinguono il mondo del judo e il lavoro quotidiano della società. A rappresentare con orgoglio la Peter Pan ASD sono stati nel settore preagonisti:

Alex Sheshi, Brando Fanucci, Oscar Mambrini, Gregorio Mazzi, Gregorio Ferri, Giorgi Tchrelashvili, Thomas Sulova, Gabriele D’Aniello, Federico Noto, Vittorio Cigolini, Andrea Daini, Lorenzo Meoni, Iacopo Schiavullo, Anastasia Schiavullo, Diego Norma, Cosimo Paolotti.

Settore agonisti: Cristiano Butteri, Valerio Caroti, Sofia Tutuianu, Camilla Precania, Mariam Tchrelashvili, Greta Biagini, Leyla Varotto

Esordienti A: Francesco Noto, Giulio Bigazzi e Nicholas Rapisarda.

Per tutti loro è stato un anno importante, fatto di allenamenti costanti, emozioni condivise, nuove amicizie e grandi miglioramenti personali. Le manifestazioni di Figline Valdarno hanno regalato ai bambini e alle famiglie un bellissimo momento di festa sportiva, confermando ancora una volta quanto il judo sia una disciplina capace di formare atleti ma soprattutto persone.

Grande soddisfazione anche per gli istruttori e per tutta la società, che ogni giorno lavorano con passione per trasmettere ai ragazzi i principi fondamentali di questo sport: rispetto, disciplina, autocontrollo, coraggio e collaborazione.

La stagione si conclude quindi con il sorriso, ma anche con la consapevolezza che dietro ogni risultato ci sono impegno, sacrifici e tanta dedizione. Il judo insegna a rialzarsi dopo ogni difficoltà, a credere nelle proprie capacità e a vivere in modo sano, attraverso lo sport, il movimento e relazioni positive. E l’estate della Peter Pan ASD è già pronta a ripartire: dal 27 giugno prenderà il via il Centro Estivo Sportivo organizzato dall’associazione, un’esperienza ricca di attività sportive, giornate al mare e in piscina, laboratori educativi, giochi e tante feste a tema, per continuare a crescere insieme all’insegna del divertimento e dello stare bene.

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