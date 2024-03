Peter Pan vince il Memorial Pelosini di judo

Peter Pan asd Livorno conquista un prestigioso primo posto tra le 43 società aderenti al 20° Trofeo Città di Rosignano

Peter Pan asd Livorno conquista un prestigioso primo posto tra le 43 società aderenti al 20° Trofeo Città di Rosignano, svoltosi domenica 24 marzo per il “Memorial Marta Pelosini”. La ricorrente manifestazione organizzata dalla Asd Judo Rosignano ospitava oltre 450 iscritti, venuti non solo dalla regione Toscana, ma anche dalla Sardegna, Lazio e Liguria. Al palazzetto dello Sport “G. Balestri” , i tecnici Maresca Raffaele e D’Aniello Giuseppe hanno portato con sé i loro 38 allievi tra le diverse categorie di judo (bambini/fanciulli/ragazzi) che hanno mostrato coraggio e disciplina, valori imprescindibili delle arti marziali. Questo risultato evidenzia come la caparbietà e l’unione della squadra possono portare a belle soddisfazioni. Peter Pan asd ha ottimi atleti, campioni regionali Esordienti e Cadetti: l’atleta Noemi Luna Giari della categoria esordiente A si è qualificata per la fase finale del Trofeo Coni che si svolgerà in Veneto, rappresentando la regione Toscana. I tecnici Raffaele e Giuseppe mettono al primo posto l’autostima dei giovani al di là del risultato sportivo. Infatti la palestra è frequentata anche da tantissimi bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (ADHD, autistici, iperattivi etc). Le parole degli insegnanti: “Non vogliamo ragazzi perfetti, perché non vogliamo coltivare la superbia. Vogliamo ragazzi che si amino e abbiano fiducia in loro stessi e nel loro potenziale”. Gli atleti della squadra saranno impegnati prossimamente in altre gare e stages al centro estivo sportivo che si svolgerà a giugno e a luglio al Maracanà di Livorno.

Gli atleti che hanno partecipato:

BAMBINI A: Ferri Gregorio/Andries Evelyn/Paoletti Cosimo/Tarquini Tommaso/Rapisarda Francesco

BAMBINI B: D’Aniello Gabriele/Schiavullo Jacopo/Noto Federico/Franchino Leonardo/Gerald Keylys/Norma Diego/Fraterni Ludovica/Mazzoni Denny/Russo Lorenzo/Schirò Alessio/Zampieri Christian

FANCIULLI: Biondi Tommaso/Daini Andrea/Cigolini Vittorio/Jidulea Matteo/Halilovic Teo/Puccini Thomas/Minerva Francesco/Jeromin Vladislav/Gabba Irene/Zampieri Chiara/Galateo Gabriel/Tchelasvili Luka

RAGAZZI: Noto Francesco/Caroti Valerio/Tataianu Sofia/Diana Arianna/Pellegrino Alberto/Rapisarda Nicholas/Tchelasvili Mariam/Tchelasvili Nikoloz/Bianchini Rita/Bensalah Jamil.

