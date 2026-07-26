Pielle, al via la campagna abbonamenti

La società biancazzurra ha comunicato le modalità per abbonarsi e in attesa dell'apertura del nuovo Pielle Store sarà possibile sottoscrivere la tessera alle Officine Storiche di Porta a Mare

È tempo di tornare al proprio posto sugli spalti del PalaMacchia. La Pielle Livorno ha reso note le modalità per la sottoscrizione degli abbonamenti in vista della nuova stagione sportiva. In attesa dell’apertura del nuovo Pielle Store, della biglietteria e della nuova sede sociale, la campagna abbonamenti prenderà il via nella galleria delle Officine Storiche di Porta a Mare, nelle vicinanze dell’ingresso della Darsena Vecchia.

Gli orari di apertura saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, mentre il sabato dalle 10 alle 13.

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario presentarsi muniti di documento di identità e codice fiscale. I tifosi già abbonati nella stagione 2025/2026 dovranno inoltre portare con sé il vecchio abbonamento, utile per il rinnovo. L’invito della società è quello di preparare tutta la documentazione necessaria per rendere più rapide le operazioni e assicurarsi il proprio posto sugli spalti in vista dell’inizio del nuovo campionato.

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