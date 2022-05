Pielle, Da Prato saluta. “Grazie coach per averci riportato nel basket che conta”

"Grazie coach per una stagione che, alla resa dei conti, è assolutamente da inserire nell’album dei ricordi più belli, con te al timone. Oggi le nostre strade si dividono, ma è tutta la Pielle, in coro, a urlarti ancora una volta grazie"

Mediagallery

Le strade della Unicusano Pielle Livorno e di coach Andrea Da Prato si separano dopo 5 meravigliosi anni, fatti di successi e grandissime soddisfazioni. Ed è proprio per questo che oggi, tutta la famiglia biancoazzura ha tributato un messaggio per il tecnico affidato alle parole di un comunicato stampa inviato alle redazioni.

Ecco il testo integrale del saluto a Da Prato:

“Grazie coach! Perché se oggi la Pielle è nuovamente in serie B, a combattere in giro per l’Italia, gran parte del merito è anche tuo. Della professionalità che, fin dal primo giorno, hai portato all’interno del club, e che hai messo in ogni partita, in ogni allenamento. Insieme abbiamo pianto al termine di una maledetta gara-5 a Siena, e insieme abbiamo esultato per un obiettivo centrato sul campo, a suon di vittorie, dando in quella circostanza un dispiacere alla stessa Virtus, rivale di sempre. Che dire poi della prima avventura in serie B: grazie coach per i due derby vinti (su 3), per aver costruito la 4° miglior difesa del campionato e di averci regalato la possibilità di agganciare i playoff fino a due giornate dalla fine.

Grazie coach per una stagione che, alla resa dei conti, è assolutamente da inserire nell’album dei ricordi più belli, con te al timone. Oggi le nostre strade si dividono, ma è tutta la Pielle, in coro, a urlarti ancora una volta grazie e render merito al grande professionista e al grande uomo di sport che sei. Grazie coach! Grazie per aver riportato la Pielle nel basket che conta. In bocca al lupo dal profondo del cuore”.