Pielle, derby al PalaMacchia: arriva Piombino

Domenica 11 ottobre alle 18 i biancoblù cercano il bis dopo il successo contro Fabriano. Attenzione alla Solbat di coach Venucci e al talento offensivo di Nik Raivio

Dopo la prima vittoria stagionale conquistata contro Fabriano, la VeroDol CBD Pielle Livorno è pronta a tornare sul parquet del Pala Macchia. Domenica 11 ottobre, con palla a due alle ore 18:00, i biancoblù saranno protagonisti di un derby tutto da vivere contro la Solbat Golfo Piombino, guidata da coach Iacopo Venucci. In casa Pielle resta da valutare la situazione di Michele Ebeling, ancora in dubbio per la sfida. Da giovedì, il giocatore ha ripreso gradualmente ad allenarsi con il gruppo, lasciando aperta la possibilità di un recupero. La Solbat arriva a Livorno dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Virtus Roma, che si è imposta con il punteggio di 81-51. Un risultato che non cancella, però, la vittoria conquistata all’esordio contro gli Herons. La formazione gialloblù può contare su un roster giovane, arricchito da elementi di esperienza e conoscenza della categoria, capace di viaggiare su una media di circa 31 rimbalzi a partita e con il 40% al tiro dal campo. Il principale pericolo offensivo è rappresentato dalla guardia italo-americana Nik Raivio, protagonista al debutto con 24 punti e dotato di un tiro pericoloso da ogni posizione. Al suo fianco c’è Marco Menconi, tiratore affidabile dall’arco e abile nel trovare la penetrazione verso il canestro. In cabina di regia spazio all’ex Siaz Davide Meluzzi, giocatore dalla mano calda dalla media distanza e con importanti qualità nella gestione del gioco e negli assist. A completare il reparto ci sono Edoardo Pedroni, ex Spezia, e il giovanissimo Biancani, classe 2008. Sugli esterni spicca la coppia arrivata da Imola, formata da Niccolò Moffa, tiratore dalla lunga distanza con ottime percentuali e preciso dalla lunetta, e Tommaso Gatto, efficace nei movimenti spalle a canestro. Completano il reparto Gabriele Ferraresi e l’ex Luka Virant, entrambi capaci di rendersi pericolosi con le conclusioni dall’angolo e nei movimenti vicino al ferro. Nel pitturato, Piombino può contare su un reparto fisico composto da Fatih Mehmedovic, ex Napoli Est, Adam Abba, proveniente dalla Piacentina e reduce da una stagione da protagonista nel Girone A, e Niccolò Pistolesi, ex Cecina capace di garantire punti e presenza offensiva. Un gruppo di lunghi che assicura centimetri, buone soluzioni dalla media distanza e una costante presenza a rimbalzo, con una media individuale indicata intorno ai cinque palloni catturati a partita. Il derby contro la Solbat Golfo Piombino si preannuncia una sfida combattuta, nella quale attenzione difensiva, controllo dei rimbalzi e capacità di limitare i principali terminali offensivi avversari potranno fare la differenza.

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