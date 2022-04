Pielle-Libertas, derby anticipato a sabato sera

Adesso è ufficiale. Il derby di pallacanestro tra Pielle e Libertas si giocherà sabat0 30 aprile alle 20,30 al Modigliani Forum anziché domenica 1° maggio alle 18 come era inizialmente programmato. Questo cambiamento di orario è dovuto al fatto che in concomitanza con la stracittadina di basket è in calendario la seconda partita del poule promozione dell’Us Livorno 1915 alle 17 sul campo del Tau Altopascio.

In questa maniera si potrà così consentire a tutti gli sportivi livornesi di poter partecipare ad entrambe le manifestazioni sportive dando massima importanza ad entrambi gli eventi. Pielle e Libertas infatti, oltre alla gloria, si giocano un posto ai playoff per l’accesso alla Serie A2. L’undici di Angelini, come è noto, invece è in corsa per risalire il prima possibile ai piani alti che spettano al blasone amaranto guadagnandosi la promozione in Serie D.