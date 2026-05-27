Pielle, squalifica del campo per minacce e offese agli arbitri. Ma sarà trasformata in multa

Dopo gli episodi avvenuti durante gara-3 la FIP usa il pugno duro contro la società biancoblù. Confermata anche una multa da 1000 euro. Giovedì si giocherà regolarmente al PalaMacchia per gara-4 della semifinale playoff

di Giacomo Niccolini

La vittoria della Pielle in gara-3 contro Vigevano, quel 74-72 che ha riaperto la semifinale playoff portando la serie sul 2-1 per i lombardi, lascia spazio anche alle conseguenze disciplinari decise dalla FIP dopo quanto accaduto martedì sera al PalaMacchia.

Il giudice sportivo ha infatti inflitto alla società biancoblù una giornata di squalifica del campo per i fatti avvenuti sugli spalti durante la sfida contro Elachem Vigevano. Una sanzione pesante che però, non essendo la Pielle recidiva ed essendo la prima della stagione di questo tipo, potrà essere commutata in ammenda evitando così di disputare gara-4 a porte chiuse o in campo neutro. La partita di domani, giovedì, si giocherà dunque regolarmente al PalaMacchia a fronte di duemila euro per trasformare la squalifica in sanzione e di mille euro di multa aggiuntiva.

Nel dispositivo pubblicato dalla FIP vengono riportate motivazioni molto dure. La squalifica è arrivata “per il comportamento gravemente minaccioso e offensivo del pubblico locale verso gli arbitri”. Nel provvedimento si legge inoltre che il comportamento “consisteva dapprima in gravi minacce agli arbitri anche sporgendosi dalle transenne poste a ridosso del terreno di gioco, durante la fase di riscaldamento mentre si trovavano all’altezza di metà campo e proseguiva con offese collettive per tutto l’arco dell’incontro”.

La Federazione sottolinea anche i momenti di tensione tra le due tifoserie che hanno portato all’interruzione temporanea della gara: “Alla fine del secondo quarto, a causa di scontri tra le tifoserie, la gara veniva interrotta una prima volta per circa cinque minuti, per consentire l’intervento delle forze dell’ordine”. Nel referto si evidenzia inoltre che successivamente “gli arbitri ritardavano la ripresa del gioco per attendere che la situazione tra tifosi fosse nuovamente tornata alla normalità”.

Tra le contestazioni mosse alla tifoseria locale anche l’utilizzo continuo di fischietti durante la partita: “Durante tutto l’incontro la tifoseria locale faceva uso di fischietti e nonostante l’invito diffuso dallo speaker, detto comportamento persisteva per l’intera gara”.

Oltre alla squalifica del campo, alla Pielle è stata comminata anche “ammenda di Euro 1000.00 pari al massimale di cui alla tabella A per ogni giornata di squalifica”.

Al riguardo si è espresso il presidente Francesco Farneti: “Riteniamo che il provvedimento sia eccessivo rispetto a quanto accaduto. Siamo molto dispiaciuti, ma allo stesso tempo convinti che il nostro pubblico si sia comportato in maniera corretta durante tutta la gara. Per questo trasformeremo la squalifica in ammenda, come previsto dal regolamento, trattandosi della prima infrazione stagionale. Detto questo, resta il rammarico perché a pagare è sempre la società, anche quando le responsabilità andrebbero valutate in modo più ampio e contestualizzato”.

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