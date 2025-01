Pielle, stasera sfida d’alta classifica contro Luiss Roma

Appuntamento stasera alle 21 al PalaMacchia. Il roster universitario è un mix perfetto tra esperienza e gioventù, molta della quale proveniente dal settore giovanile della Stella Azzurra Roma. In casa Pielle debutterà Eduards Hazners, tiratore lettone annunciato nel pomeriggio di lunedì; ancora assente Ennio Leonzio

La Toscana Legno Pielle Livorno, dopo la brusca battuta d’arresto di Fabriano, è pronta a dare battaglia alla Luiss Roma, a sua volta reduce dalla sconfitta interna per mano di Roseto. Sfida d’alta classifica al Pala Macchia (palla a due stasera, mercoledì 15 gennaio, ore 21:00), tra due squadre forti e vogliose di riprendere a correre. Il roster universitario è un mix perfetto tra esperienza e gioventù, molta della quale proveniente dal settore giovanile della Stella Azzurra Roma: i pivot Valerio Cucci è il miglior marcatore a disposizione di coach Peccarie con 12.1 punti di media a partita, spalleggiato dal capitano Marco Pasqualin (11.7), Fabrizio Pugliatti (nazionale venezuelano) e Matteo Fallucca, tiratore micidiale dalla lunga distanza. L’ossatura della squadra è poi completata da elementi del calibro di Riccardo Salvioni, Francesco Villa, talentuoso playmaker ex Taranto, Jovovic, Ferrara, Rocchi, Bottelli (superlativa la sua prova va. Roseto) e Graziano, tutti giocatori capaci di entrare in partita e fare la differenza.

In casa Pielle debutterà Eduards Hazners, tiratore lettone annunciato nel pomeriggio di lunedì; ancora assente Ennio Leonzio.

