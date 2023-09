Pioggia di medaglie ai campionati italiani per l’Olympia Dance Village

Undici ori, un bronzo ed oltre venti finali per le atlete della scuola di ballo Olympia Dance Village di Collesalvetti ai campionati italiani FIDS (danza sportiva) di categoria, a Rimini, dopo essere tornati dai mondiali di Riesa dove le atlete Jade Serretti e Sofia Malfatti hanno conquistato un meraviglioso sesto posto nello Show Dance alla loro prima esperienza mondiale. Risultati di grande spessore che confermano il buon lavoro svolto durante la stagione da parte di tutti gli atleti degli insegnanti Alice Maltauro Gabriele Castellani Michela Poli e Marco Falaschi.

Ecco i risultati conquistati dagli atleti della scuola Olympia Dance Village :

– Oro nello show Latin 10/12 classe B per Sofia Malfatti

– Oro nella Disco Dance 13/16 classe B per Alice Celli

– Oro nel duo Show Dance 8/12 classe A per Jade Serretti e Sofia Malfatti conquistando così la classe Internazionale.

– 4 medaglie d’oro nel duo Latin style 10/12 C in 4 tecniche diverse Samba Chacha Rumba e Jive per Jade Serretti e Sofia Malfatti

– Oro nel Duo Jazz 8/12 classe A per Sofia Malfatti e Jade Serretti conquistando anche qua la classe Internazionale

– 2 ori per Sofia Malfatti nel solo Jazz 8/12 classe A e solo Show Dance 8/12 classe A con passaggio in classe Internazionale in entrambe le discipline

– oro per Lucrezia Coclite e Elia Degli Innocenti nella combinata standard e Latino 19/34 classe B2

– bronzo per Alice Celli nello show Dance 13/16 classe A conquistando la classe Internazionale

– Finale per Jade Serretti nel Latin Style solo 10/12 C in tutte le 4 tecniche Samba Chacha Rumba Jive su oltre 300 atlete

– Finale per Xhoi Haka 5 posto 8/12 C modern contemporary su oltre 100 atlete.

– Finale con 4 posto per Giorgio Serretti Hip Hop 8/9 C

– Hip Hop 4 posto per Federica Cappelli 17 oltre classe A

– Finale per Elia degli innocenti e Lucrezia Coclite danza standard 19/34 B2

– Finale 5 posto per Sofia Malfatti 8/12 B nel modern contemporary

