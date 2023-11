Pioggia di medaglie al Campionato Nazionale Csen per l’Accademia dello Sport di Livorno

In una gara che ha visto la partecipazione di più di 1700 atleti di 122 società provenienti da tutte le regioni d’Italia, i ben 33 ragazzi dell’Accademia dello Sport hanno portato a casa ben 14 medaglie (4 ori, 4 argenti e 6 bronzi)

Per le categorie di kumite primo posto per Enrico Casadei nei cadetti -52kg marroni/nere, secondo posto per Rebecca Gaidella nella Junior -53kg marroni/nere, Leonardo Magnelli negli Under12 -38kg marroni/nere, Magnelli che bissa il risultato anche nella categoria prova tecnica palloncino e Alessandro Pappalardo nei Cadetti -57kg marroni/nere.

Medaglia di bronzo per Giada Barontini nei senior -68kg marroni/nere, Matilde Gronchi nei senior -50kg marroni/nere e Nicolas Guelfi nei senior -75kg marroni/nere.

Nei kata (forme) medaglia di bronzo per Daniela Parlanti nella categoria Master C/D marroni/nere.

Perdono la finale per il bronzo ottenendo un ottimo quinto posto per Joele Bargagna senior-75kg, Michele Callini senior -60kg, Eleonora Gaidella cadetti -54kg, Achille Mariotti kata esordienti e Andrea Zafferani esordienti -53kg.

Settimo posto nei cadetti -63kg marroni/nere per Francesco Navacchi, buona la prova anche di Federico Bini nel kumite junior -76kg, Muccioli Matteo nel kata senior, Nicolas Pietroni nel kumite esordienti.

Nelle categorie pre-agonistiche, 3 medaglie d’oro per Giusy Grimaldi nelle specialità kata, palloncino e percorso, medaglia di bronzo per Riccardo Pilo e Letizia Pilo nella prova palloncino gialle/arancio, medaglia di bronzo per Nicole Ruotolo e Michele Polverelli nel palloncino verde/blu/marroni, medaglia di bronzo per il piccolo debuttante Niccolò Zucchi nel kata gialle/arancio.

Buone le prove poco oltre il podio di Enea Agrusa, Davide Montanari e Giulia Tisaianu 5° classificati, Jacopo Capperi 6° classificato, Biordi Francesco 7°classificato, Jacopo Capperi, Caterina Fastami e Mattia Matteini 8° classificati, Mattia Zucchi 9°classificato, Gianfranco Esposito 13°classificato.

Grazie alle tante medaglie la palestra labronica si posiziona all’8° posto nella classifica per società per le cinture marroni/nere su 122 società presenti e 18° nella classifica generale.

Tecnici accompagnatore, Alessio Magnelli, Carmelo Triglia, Maurizio Mazza, Claudio Giuliani, Alessandro Mazza, Mauro Casadei e Marcello Santini.

Nell’occasione l’Accademia dello Sport è stata premiata dal vicepresidente Nazionale Csen Sig.ra Delia Piralli tra le società di importanza Nazionale che hanno contribuito alla crescita nel tempo della Csen, ente di promozione numero uno in Italia, premio ritirato dal tecnico Alessio Magnelli.

