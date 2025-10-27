Pioggia di medaglie per il Budokan Portuali

I maestri Vivaldi, Parisi e Lazzara si dichiarano orgogliosi non solo dei risultati sportivi, ma soprattutto dell’impegno, della passione e dello spirito di squadra dimostrati da tutti gli atleti

Grande soddisfazione per l’Asd Budokan Portuali, che nelle ultime settimane ha portato a casa importanti risultati e, soprattutto, ha confermato ancora una volta la forza del suo gruppo, dentro e fuori dal tatami. Il primo appuntamento è stato il 7° Memorial Andrea Nekoofar, svoltosi il 27 e 28 settembre al PalaPellicone di Ostia: una competizione ormai diventata un punto fermo del calendario nazionale, con 1.035 atleti in rappresentanza di 168 squadre provenienti da tutta Italia, nelle categorie U14, Cadetti, Junior, Senior e Parakarate. Per il Budokan Portuali sono saliti sul podio: Jacopo Del Grego (U14 – 50 kg) – 1° classificato; Alessia Landi (Junior – 53 kg) – 2° classificata; Agnese Falca (Cadetta – 61 kg) – 3° classificata. Un risultato che riempie d’orgoglio la società, ma ancor più il modo in cui è stato raggiunto: con spirito di gruppo, entusiasmo e passione, valori che contraddistinguono il Budokan e che si riflettono in ogni allenamento e in ogni gara. Un altra soddisfazione per la società si è registrata al Campionato Italiano a Rappresentative Regionali il 12 ottobre che ha visto oltre 560 atleti e 247 squadre da tutta Italia e dove Alessia Landi (Under 18 – 53 kg); Ilaria Vivaldi (Master C – 61 kg) e Alessandra Impallazzo (Master C +61 kg) sono stati convocati per rappresentare la Toscana. Purtroppo Alessia non ha potuto gareggiare per motivi di salute, ma il suo impegno e la serietà dimostrati negli allenamenti restano un punto fermo. Ilaria e Alessandra, invece, hanno centrato il podio: rispettivamente 1ª e 2ª classificata. Due atlete veterane che, con passione e determinazione, riescono a conciliare impegni lavorativi e familiari con l’amore per questo sport che praticano da decenni. Il Budokan Portuali ha inoltre preso parte al Campionato Italiano Esordienti, il 25 ottobre al PalaPellicone di Ostia, una competizione di altissimo livello che ha riunito i migliori Under 14 d’Italia. In gara Adele Di Chiara (U14 – 56 Kg) e Jacopo Del Grego (u14 – 50Kg). Adele, al rientro dopo una pausa, ha mostrato un ottimo atteggiamento e tanta voglia di rimettersi in gioco: un ritorno che lascia presagire grandi progressi. Jacopo, invece, ha disputato una bella gara, vincendo 5 incontri, mettendo a segno 15 punti senza subirne alcuno e conquistando il titolo di vice campione italiano di categoria, dopo una finale combattuta fino all’ultimo secondo. I maestri Vivaldi, Parisi e Lazzara si dichiarano orgogliosi non solo dei risultati sportivi, ma soprattutto dell’impegno, della passione e dello spirito di squadra dimostrati da tutti gli atleti del Budokan Portuali. Un gruppo che cresce unito, sostenendosi a vicenda e portando avanti con orgoglio i valori che da sempre contraddistinguono la società: dedizione, rispetto e amicizia.

