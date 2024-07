Pioggia di medaglie per il Centro Educazione Corporea

I risultati ottenuti dalle ginnaste al campionato nazionale di ginnastica ritmica FGI silver summer edition 2024

pioggia di medaglie per le ginnaste del Centro Educazione Corporea nelle varie categorie della Summer edition dei nazionali silver. Nella categoria LC2 junior 2, campionessa assoluta Viola Pancaccini, che vince anche due argenti nelle finali di specialità. Argento anche per Ginevra Parentini nella finale con la fune. Nella categoria LC1 allieve 4, vice campionessa assoluta Sara Limongiello, che vince anche l’oro nella finale al cerchio. Vice campionessa assoluta anche Sara Strazzullo nelle senior 2, argento anche nella finale alla fune. Medaglie di specialità anche per Viola bello – argento alla fune, Giulia Zammitti – bronzo al cerchio, Elisa Giangregorio – bronzo alle clavette. Alida Bronzo campionessa nazionale LC1 junior 2 nella specialità al Cerchio. Vice campionessa nazionale assoluta Greta Ciardi nelle junior 3, che vince anche entrambe le finali di specialità. Bronzo nazionale per la squadra cerchi LB composta da Viola Bello, Sara Strazzullo, Ginevra Parentini, Giorgia Suligoj e Giulia Zammitti.

Campionessa nazionale assoluta nella categoria LE junior 3 Viola Canaccini, che offre al pubblico e alla giuria anche tre prestazioni eccellenti nelle finali di specialità, vincendo l’oro al cerchio e al nastro. Grande lavoro anche per Martina Vignale e Vittoria Vignola che sfiorano le finali per pochi decimi in una categoria di altissimo livello, LE S1.

