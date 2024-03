Pioggia di medaglie per la polisportiva La Rosa al torneo Giovani Promesse

Si sono svolti in quel di Pistoia all’impianto coperto delle Fornaci le competizioni FISR del trofeo Giovani Promesse dove le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno e tante altre mini atlete hanno conquistato medaglie prestigiose. Ferrigno Eleonora, Rossi Camilla, Secchioni Bianca, Morelli Lisa, Fornaciari Noemi, Zannotti Chiara, Casella Noemi hanno conquistato tutte l’oro; Piccioliti Azzurra, Bertini Agata, Gabrielli Noemi, Denaro Nicole, Vanni Aurora, Verdone Giorgia, Vittori Giulia, hanno conquistato tutte la medaglia d’argento; Bencini Bianca, Gentili Vittoria, Lavoratori Sofia, Cerase Vittoria, Guarducci Eva, Pratesi Matilde hanno vinto la medaglia di bronzo. Ottimi quarti posti per Pellegrini Gea, Vincenti Martina e Dioguardi Alice; in quinta posizione Guarducci Nina; sesta Pastorella Diana e Bardi Agata; in settima posizione Spagnoli Chiara, Bertini Olivia Matilde, Barontini Alessia; ottavo posto per la piccola Angeli Anita; nona posizione per Romanelli Adele e decima per Chiara Ughi. Queste atlete sono state preparate dal tecnico Linda Mattei e dalla pluricampionessa del mondo Letizia Tinghi. Per essere la prima uscita della stagione 2024 lo staff tecnico della polisportiva La Rosa Livorno si considera soddisfatto per i risultati ottenuti e continuerà a progettare miglioramenti e preparazioni tecniche specifiche per ogni atleta per i prossimi impegni sportivi. La squadra della Polisportiva La Rosa Livorno interessata a queste competizioni FISR Primi Passi e Giovani Promesse conta più di una cinquantina di atlete.

