Pioggia di medaglie per le pattinatrici della polisportiva La Rosa

Foto inviate nel comunicato

Nell'impianto della Bastia 33 atlete della polisportiva La Rosa Livorno si sono esibite alla fase nazionale dei campionati Uisp riscuotendo successi e medaglie

Domenica 17 marzo dedicata tutta al pattinaggio labronico nell’impianto della Bastia dove 33 atlete della polisportiva La Rosa Livorno si sono esibite alla fase nazionale dei campionati Uisp riscuotendo successi e medaglie per tutte le partecipanti. La squadra delle pattinatrici della Polisportiva La Rosa Livorno sono state seguite in questa occasione dai tecnici Linda Mattei, dalla coreografa Barni Viola e dalla pluricampionessa mondiale Letizia Tinghi. Un sacco di medaglie per le seguenti atlete: Bertini Agata, Bencini Bianca, Denaro Nicole, Del Gratta Nina, Falleni Emma, Nannipieri Beatrice, Solinas Bianca, Perfetti Giuliana, Fornaciari Noemi, Faraoni Giorgia, Faccin Matilde, Iiriti Linda, Pisano Anna, Grechi Martina tutte nedaglia d’oro. Benvenuti Asya, Lavoratori Sofia, Battini Michelle, Giommi Noemi, Cerase Vittoria, Baroncini Margherita, Sanchez Cordero Yoeily tutte medaglie d’argento. Secchioni Bianca, Zannotti Chiara, Verdone Giorgia, Pichi Agata tutte medaglie di bronzo. Ottimo sesto posto per Bertini Olivia Matilde. Super soddisfatto lo staff tecnico della polisportiva La Rosa Livorno.

