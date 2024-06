Pioggia di successi a Roccaraso per le pattinatrici del circolo La Cigna

Si è appena conclusa la prima fase del Trofeo Nazionale Fisr per le cat. Primi passi a Roccaraso. In questi tre giorni intensi, pieni di emozioni, amicizia e puro divertimento le dieci giovani atlete del Circolo La Cigna si sono distinte in tutte le categorie al quale hanno partecipato, conquistando 6 Titoli Nazionali, 2 secondi posti, 1 terzo posto e un sesto posto, dimostrando il valore tecnico e coreografico raggiunto. Questi i nominativi delle atlete: Cioni Margherita, Cioni Matilde, Chiti Tessa, Pirozzi Diana, Calzolaro Giulia, Pancrazzi Alice, Pagnini Linda, Ricci Alessia, Picchi Aurora, Bernardi Iris. Grande soddisfazione dell’ allenatrice Debora Possenti che per l’occasione accompagnava le pattinatrici. Al rientro a Livorno le atlete saranno accolte nella sede di via delle Sorgenti da un caloroso abbraccio da parte di tutta la Società che festeggerà gli ottimi risultati raggiunti.

