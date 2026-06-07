Platania argento nella spada e bronzo nel fioretto

L'atleta dell'Accademia Scherma Livorno protagonista ai Campionati Italiani paralimpici dopo le recenti medaglie in Coppa del Mondo. Luca sfiora il titolo italiano nella spada cedendo solo in finale

L’Accademia Scherma Livorno è stata rappresentata ai Campionati Italiani paralimpici di Roma di spada e fioretto categoria A da Luca Platania che, reduce dalle medaglie conquistate in Coppa del Mondo a Bradenton, ha portato a casa altri due ottimi risultati in questi giorni di gare. Nel fioretto, in seguito a un girone in cui ha fatto una sola sconfitta contro Matteo Betti, è poi uscito in semifinale per 15-4 contro lo stesso senese, chiudendo così sul gradino più basso del podio e conquistando un bel bronzo. Ancora meglio è andata nella spada in cui, vincendo la semifinale per 15-10 e prendendosi una rivincita contro Edoardo Giordan, che lo aveva battuto ai giorni, è arrivato alla finale per giocarsi il titolo di Campione Italiano, dalla quale è uscito battuto per un soffio per 15-14 contro Emanuele Lambertini, prendendosi così la medaglia d’argento. Comunque degli ottimi risultati per Luca che in entrambe le armi è riuscito a portarsi a casa un piazzamento sul podio.

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