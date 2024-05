Playoff-gara 2: Pielle-Imola 89-80. I biancoblu si portano sul 2 a 0

Diouf impegnato nella palla a due di gara 1 contro Imola (foto Bellaveglia)

La Pielle soffre ma riesce a portare a casa anche la seconda gara di questi quarti di finale. Il punteggio si ferma sull'89 a 80 dopo un match combattutissimo

Dopo la (sofferta) vittoria di gara 1 andata in scena domenica 5 maggio al PalaMacchia contro l’Andrea Costa Imola per 79-69, i ragazzi di coach Cardani vogliono a tutti i costi prendersi gara 2 di questa serie dei quarti di finale playoff per andare sul 2 a 0 in terra emiliana per gara 3. Per fare questo però, questa sera, 7 maggio, ci sarà da affrontare un match senza sconti. Palla a due in programma alle 21 in via Allende. Ancora una volta i biancoblu sfileranno davanti agli occhi del mito Rafael Addison, venuto qua a Livorno per rituffarsi e ribagnarsi nei colori della Pielle, e dell’indimenticabile Matteo Lanza. Ai due totem del passato si aggiungerà un altro membro della formazione Allibert: questa sera, ospite della Caffè Toscano, ci sarà anche Nino Pellacani.

Primo quarto che si apre con il punteggio punto a punto fino al quinto minuto quando poi Chiarini con due giochi da tre punti ciascuno (canestro e fallo e ancora canestro e fallo) sprinta per i padroni di casa portando la Caffè Toscano sul 14 a 10 dopo cinque minuti e mezzo di gioco. Poi ci pensa Laganà a tracciare ancora una volta un bel solco di +8 con una tripla che a un minuto dalla fine del primo quarto porta la Pielle sul 24 a 16. Il primo quarto si chiude con una bomba di Aukstikalnis che porta Imola sul parziale di 26 a 22.

Il secondo quarto si apre con Imola che riacciuffa la Pielle e va a braccetto punto a punto per i primi due minuti di gioco. Campori riporta i suoi avanti con una tripla dall’angolo: 31 a 28. Ma è ancora Aukstikalnis che ristabilisce la parità sul 31 pari con una bomba dalla lunghissima. E’ la guerra dei tiri da 3. Campori dall’altra parte allunga sempre dall’arco: 34-31. Gli fa eco Ferrario a cinque e mezzo dall’intervallo lungo: 37-31! E sull’errore di Imola è sempre il capitano che, in contropiede, mette il momentaneo +8: 39-31 a metà secondo quarto. Imola però non molla l’osso e recupera terreno prima con una bomba e poi dai liberi: 39-36 a 4:21 dal termine della frazione. Poi è Chiarini a rimettere il piede sul gas: 43-36 a 3′ dal termine. All’intervallo lungo si va sul 47 a 39. Pielle padrona del gioco ma… occhio a Imola che non molla la presa un attimo.

All’intervallo lungo Chiarini è top scorer con 13 punti.

Terzo quarto con la Pielle che chiude le maglie in difesa e allunga subito arrivando al +9 (51-42). Imola tampina. A metà della ripresa il punteggio recita 56 a 51 per i padroni di casa. E’ match vero senza sconti da entrambe le parti davanti a un PalaMacchia gremito in ogni ordine di posto. Ma è ancora Aukstikalnis che realizza la bomba che riavvicina Imola al 56-54 quando manca 4′ al termine della terza frazione. La tripla di Marangoni porta Imola a meno due, ma è Pagani che schiaccia per il momentaneo 63 a 59 quando mancano 2 e 10 alla fine della terza frazione. L’arbitro fischia tecnico a Campori e per lui è il quarto fallo. Cardani lo richiama in panchina. Manca uno e mezzo al termine della terza ripresa. 65-62. Ranuzzi porta Imola a un tiro di schioppo: 65-64. E su questo punteggio si chiude il tempino.

Ultimo quarto che si apre con la bomba di Laganà: 68-64. Imola risponde con una bomba di Marangoni: 68-67 a 7:42 dal termine. Chiarini appoggia a canestro per il 70 a 67 e dall’altra parte Diouf mette a segno uno stoppone magistrale! E’ ancora Chiarini che mette a segno il suo 22esimo punto: 72-67. Dall’altra parte però c’è la bomba che riavvicina Imola: 72-70. Partita avvincente!

Ranuzzi per Imola firma il sorpasso con un’altra bomba: 72-73. Ma è Laganà che risponde con un siluro: 75-73! Chiarini ancora tripla: 79-75! Ma è ancora Imola che gioca alla guerra delle bombe con Aukstikalnis: 79-78 (36′).

Lo Biondo dai liberi mette la distanza di sicurezza: 83-78 a 3 dal termine. Corcelli: canestro e fallo: 83-80. Laganààààààà! Che tripla! 86 a 80 a due minuti dal termine. Time out Imola!

Palla persa da Imola. Rimessa Pielle. Chiarini!!! Che magia! In penetrazione: canestro e fallo! 88 a 80 per la Pielle a 38 secondi dalla fine. Ancora time out. Alla fine è 89 80 per i padroni di casa. La Pielle si porta sul 2 a 0 nella serie dei quarti di finale playoff.

