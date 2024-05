Playoff, quarti di finale-gara 2. Stasera la Pielle vuole prendersi il bis contro Imola

Diouf impegnato nella palla a due di gara 1 contro Imola (foto Bellaveglia)

Palla a due in programma stasera, 7 maggio, alle 21 al PalaMacchia. Stasera, ospite della Caffè Toscano, oltre Rafael Addison e Matteo Lanza anche Nino Pellicani

Dopo la (sofferta) vittoria di gara 1 andata in scena domenica 5 maggio al PalaMacchia contro l’Andrea Costa Imola per 79-69, i ragazzi di coach Cardani vogliono a tutti i costi prendersi gara 2 di questa serie dei quarti di finale playoff per andare sul 2 a 0 in terra emiliana per gara 3. Per fare questo però, questa sera, 7 maggio, ci sarà da affrontare un match senza sconti. Palla a due in programma alle 21 in via Allende. Ancora una volta i biancoblu sfileranno davanti agli occhi del mito Rafael Addison, venuto qua a Livorno per rituffarsi e ribagnarsi nei colori della Pielle, e dell’indimenticabile Matteo Lanza. Ai due totem del passato si aggiungerà un altro membro della formazione Allibert: questa sera, ospite della Caffè Toscano, ci sarà anche Nino Pellacani.

