Podio tutto antignanese ai campionati italiani classi olimpiche di vela

Ai Campionati Italiani Classi Olimpiche (CICO) di Cagliari primo posto per l'equipaggio composto da Livia Ciampinelli e Marcello Miliardi, secondo posto per Aurora Casertano e Mattia Tognocchi e terzi Adriano Cardi e Flavia Maltagliati. Per i giovani velisti del Circolo Velico Antignano trionfi anche all'Imperia Winter Regatta nella classe olimpica 470 mista (donna+uomo)

I giovani velisti del Circolo Velico Antignano hanno dimostrato un talento promettente, conquistando risultati brillanti sia ai Campionati Italiani Classi Olimpiche (CICO) di Cagliari 2024 che all’Imperia Winter Regatta 2024 nella classe olimpica 470 mista (donna+uomo).

CICO 2024: un podio tutto antignanese!

A Cagliari, nello scorso settembre, i ragazzi di Antignano hanno lasciato il segno nella classe 470 Misto under24. Primi l’equipaggio composto da Livia Ciampinelli e Marcello Miliardi che ha mantenuto ottimi risultati in tutte le regate, dimostrando una costanza vincente. Anche l’equipaggio formato da Aurora Casertano e Mattia Tognocchi ha offerto prestazioni di altissimo livello, posizionandosi sul podio al secondo posto. Terzi, Adriano Cardi e Flavia Maltagliati (CVA).

Imperia Winter Regatta: conferme e sorprese

Spostandoci ad Imperia ai primi di dicembre, i velisti antignanesi hanno confermato il loro ottimo stato di forma. Sempre nella classe olimpica 470 misto under24 , gli equipaggi del Circolo Velico Antignano hanno ottenuto numerosi piazzamenti di rilievo, dimostrando la loro versatilità e la loro capacità di adattarsi a condizioni meteo e di gara molto diverse: Emma Maltese e Marcello Miliardi primi under24, seguiti da Aurora Casertano e Mattia Tognocchi (CVA) e da Adriano Cardi e Flavia Maltagliati (CVA).

Antignano, un vivaio di talenti

Questi risultati sono la testimonianza di un lavoro costante e di un vivaio di talenti che il Circolo Velico Antignano sta coltivando con grande passione. Grazie all’impegno e all’intuizione dell’istruttore Enrico Maltinti ed al suo staff il circolo si conferma una delle realtà più promettenti della vela olimpica italiana.

Un futuro promettente

Questi successi sono un’ottima spinta per guardare al futuro. I giovani velisti di Antignano hanno dimostrato di avere le carte in regola per raggiungere traguardi sempre più importanti, e Tutta la comunità velica italiana è pronta a seguirli con grande interesse.

