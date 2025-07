Portuali Sorgenti, Andrea Pieri è l’allenatore della prima squadra

Jonathan Nigiotti vice allenatore, Enrico Melighetti General Manager. Lo staff è già al lavoro per allestire la rosa che affronterà la stagione sportiva 2025/2026

La società Portuali Sorgenti comunica ufficialmente che la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Andrea Pieri, coadiuvato dal vice allenatore Jonathan Nigiotti. La società ha individuato nei due tecnici i profili ideali per proseguire il percorso nel campionato di Prima Categoria con un’attenzione particolare alla valorizzazione dei giovani talenti provenienti dal Portuale Livorno e dalla Pro Livorno Sorgenti. Contestualmente, il club è lieto di annunciare la nomina di Enrico Melighetti nel ruolo di General Manager della prima squadra. Si tratta di un riconoscimento naturale per l’abnegazione, il sacrificio e la professionalità dimostrati negli ultimi anni, durante i quali ha contribuito in maniera significativa agli straordinari risultati ottenuti dalla società. Lo staff è già al lavoro per allestire la rosa che affronterà la stagione sportiva 2025/2026.

Condividi:

Riproduzione riservata ©