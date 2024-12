Premiate dal Coni tre le atlete dell’Asd Pattinaggio La Stella

Complimenti ad Anna,Nina, e Lara per i grandi risultati raggiunti e che il prossimo anno sia ancora più ricco di soddisfazioni

Domenica 1 dicembre al Coni di Livorno si è svolta l’annuale premiazione dell Unione Nazionale Veterani dello Sport, che assegna un riconoscimento agli atleti che si sono distinti nella stagione sportiva 2024. In questa occasione ben tre le atlete dell’Asd Pattinaggio La Stella sono state invitate per essere premiate per gli splendidi risultati ottenuti nelle gare di quest’anno. Premiata come Atleta Emergente la giovane Anna Grossi Campionessa Italiana Fisr e vincitrice della World Cup 2024, Nina Succi per essersi riconfermata tra le migliori atlete italiane di categoria e Lara Pennacchia per il titolo di Campionessa Italiana Fisr 2024. “Sono davvero orgogliosa del lavoro svolto con queste atlete – afferma l’allenatrice Silvia Bartoletti – sono un esempio da seguire per tutte le atlete in crescita, si allenano con impegno determinazione e passione senza mai dimenticarsi anche del divertimento e della gioia che si prova quando si pratica lo sport che si ama. Tutta la società è orgogliosa delle tre ragazze che hanno avuto questo importante riconoscimento quest’anno, e adesso, uniti gli atleti e le atlete del Pattinaggio la Stella guardano con entusiasmo alla prossima stagione sportiva”. Complimenti ad Anna, Nina, e Lara per i grandi risultati raggiunti e che il prossimo anno sia ancora più ricco di soddisfazioni.

