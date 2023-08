Premiati gli atleti paralimpici Sofia, Gabriele, Giacomo, Pietro e Davide

Salvetti ha premiato con una pergamena istituzionale per meriti sportivi 5 atleti paralimpici saliti sui gradini più alti di podi nazionali ed internazionali: Sofia Joyella Gagligardo Guerrieri, Gabriele Marrucci, Giacomo Oliviero, Pietro Passerini e Davide Simoni

“Riconoscimenti semplici ma ricchi di significato. Avete onorato al meglio Livorno”. Il 10 agosto Salvetti ha premiato con una pergamena istituzionale per meriti sportivi (elenco qui sotto) 5 atleti paralimpici saliti sui gradini più alti di podi nazionali ed internazionali: Sofia Joyella Gagligardo Guerrieri, Gabriele Marrucci, Giacomo Oliviero, Pietro Passerini e Davide Simoni. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco e agli atleti, Giovanni Giannone presidente provinciale del Coni, Antonio Agostinelli vice presidente Cip Toscana, Mauro Martelli allenatore, Eleonora Bologna allenatrice e Stefano Lari direttore tecnico dei Vigili del Fuoco Tomei allenatore affermato a livello internazionale ed ex olimpico. Giannone, Coni: “Lo sport non è solo quello dei grandi campioni. Grazie ai genitori che portandoli ad allenarsi ci danno una lezione di vita e grazie agli allenatori. Lo sport vero è questo”.

Le motivazioni

Sofia Joyella Gagliardo Gurrieri

Categoria 2ES8 ha ottenuto la medaglia d’oro e il record di categoria nei 50 e 100 Stile Libero di categoria ai Campionati Giovanili disputatisi a Livorno e il record italiano nei 200 Stile Libero.

Gabriele Marrucci

Gabriele è un atleta trapiantato dal 1997, ha 51 anni, un figlio di 10 e nonostante questo ha ottenuto brillanti risultati nelle gare di nuoto vincendo l’argento nei 50 Farfalla e nei 100 Rana e il bronzo nei 200 Misti e nei 50 Rana ai Mondiali WTG svolti a Perth in Australia.

Giacomo Oliviero

Ragazzo autistico con intelligenza decisamente superiore alla media. È l’atleta che ha visto nascere Sportlandia, nel lontano 2009 faceva parte dell’equipaggio labronico che “vinse” o meglio ha tagliato il traguardo per primo ai Giochi Nazionali Special Olympics di Canottaggio a La Spezia. Ha fatto parte della squadra nazionale di Indoor Rowing agli Europei di Parigi. Giacomo è un atleta completo dotato di grande forza sia aerobica che anaerobica; se nuota vince, se corre vince, se voga vince. A coronare tutto questo è il primo atleta Pararowing Livornese a vincere un campionato italiano di canottaggio (nello specifico GIG a 4 PR3 II M).

Pietro Passerini

Classe S5 juniores, ha vinto la medaglia d’oro nei metri 50 farfalla, la medaglia d’argento nei metri 50 stile libero e la medaglia di bronzo nei metri 100 stile libero nuoto ai Campionati Italiani Assoluti e la medaglia d’oro nei m. 50 stile libero e farfalla ai Campionati Italiani Giovanili disputatisi a Livorno.

Davide Simoni

Davide ha vinto la medaglia d’oro nei metri 100 metri Misti e la medaglia d’argento nei metri 100 Delfino di nuoto agli Special Olympics di Berlino.

