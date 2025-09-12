Premiato Pietro Torre, campione del mondo di sciabola a squadre

Lo sciabolatore livornese, 23 anni compiuti a maggio, ha ricevuto dal sindaco Salvetti una pergamena e il gagliardetto della città

di Martina Romeo

Lo sciabolatore livornese Pietro Torre, 23 anni compiuti a maggio, premiato dal sindaco Salvetti con una pergamena e il gagliardetto della città per la conquista del titolo di campione del mondo di sciabola a squadre. Torre era nella squadra azzurra formata da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri che ha trionfato il 28 luglio scorso a Tiblisi, in Georgia, battendo in finale gli storici avversari dell’Ungheria per 45 stoccate a 37. L’oro mancava dal 2015. Era presente il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone. “Sono molto grato al sindaco e al Comune per questo riconoscimento – ha detto Torre – Perché anche se al momento non vivo più qua: Livorno rimane la mia città, la città più bella del mondo. Da buon livornese per me è così, mi fa molto piacere essere oggi qui. Grazie a tutti voi. Quest’ultima è stata una stagione particolare, non iniziata al meglio. Tutta la stagione non è stata al top. Soprattutto a squadre è da un paio d’anni che non troviamo la quadra e a quanto pare siamo riusciti a trovarla nel momento principale. Tra Europei e Mondiali quest’anno abbiamo fatto argento agli Europei e l’oro mondiale. Non siamo sicuramente andati con la convinzione di vincere il mondiale, siamo andati con la convinzione di poter fare una buona gara e di pensare incontro per incontro, concluso con un risultato speciale. Il coronamento di un sogno”. “Tutto ciò fa molto piacere – ha aggiunto il 23enne – Questo è il primo mondiale vinto dopo dieci anni dalla sciabola maschile, quindi sto realizzando solo ora dopo circa un mesetto. Soprattutto perché è un risultato storico che da la spinta e la voglia di fare ancora meglio anche a livello individuale, perché ora tra gli obiettivi, oltre che a riconfermarsi a squadre, c’è anche il cercare di fare il meglio possibile a livello individuale”. Presenti in Sala Cerimonie oltre al sindaco Luca Salvetti e all’atleta Pietro Torre, il presidente provinciale del Coni Giovanni Giannone, il presidente del circolo Fides Carlo Montano e in rappresentanza della Questura il commissario Gabriele Nasca. “La scherma è la disciplina che a Livorno ha regalato medaglie e gioie – ha affermato il Sindaco – Dopo dieci anni siamo di nuovo sulla vetta più alta del podio con Pietro Torre, che oggi sono felice di premiare con una pergamena. Con la vittoria mondiale ha dato lustro alla città di Livorno e la circolo Fides che lo ha visto crescere”. Anche Giannone, visibilmente contento, ha ricordato che Pietro Torre viene da una delle scuole di scherma più forti al mondo e sicuramente la più medagliata. “I tanti risultati – ha detto Giannone – sono il frutto delle tante persone che lavorano quotidianamente all’interno delle società in maniera volontaristica, per questo dico sempre che il volontariato è il punto focale del nostro movimento sportivo che riesce a produrre talenti, come Pietro che si è avvicinato alla scherma a otto anni”. Carlo Montano ha ricordato che il Circolo Fides ha collezionato, dalla sua nascita, fino ad ora, 543 medaglie tra campionati italiani, europei, mondiali e olimpiadi. “Per la Polizia di Stato – ha aggiunto il commissario Nasca – è un orgoglio avere questi ragazzi con noi che portano in alto il nome dell’Italia e della Polizia di Stato in tutto il mondo”.

Questo il testo della pergamena:

“L’Amministrazione Comunale di Livorno esprime le più sentite congratulazioni a Pietro Torre. Hai affondato i colpi sulle pedane mondiali con grinta, tecnica e spirito di squadra, contribuendo a riportare l’Italia sul tetto del mondo dopo dieci anni. La vostra impresa a Tbilisi ha emozionato un’intera nazione: una rimonta memorabile, costruita con carattere e passione, culminata nella vittoria più importante. Il tuo successo è motivo di orgoglio per la città di Livorno e rappresenta un esempio luminoso per tutti i giovani schermidori”.

