Presentata la 36ª edizione del Rallye Elba Storico

In programma dal 27 al 28 settembre con partenza da Porto Azzurro, la gara promossa da Aci Livorno è diventata tra le 10 competizioni italiane più conosciute a livello mondiale. Il presidente Fiori: "Non solo motori, il Rallye è anche sociale e green". Il presidente Fiorilli: L’Elba ha sempre avuto una passione per il rally senza la quale oggi non saremo qui"

Motori e non solo per la 36ª edizione del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, una delle 10 gare italiane più conosciute a livello mondiale in programma il 27 e 28 settembre sull’isola come settima prova del FIA European Historic Rally Championship e settima prova del Campionato Italiano Rally Autostoriche (CIRAS). La partenza è fissata per le ore 12 di venerdì 27 settembre dalla Banchina IV Novembre a Porto Azzurro e la prima tappa si concluderà alle 22:45 a Lacona. Il giorno seguente, il 28 settembre, avrà inizio alle ore 8:40 la seconda e ultima tappa che si concluderà alle ore 16 in Piazza Garibaldi a Capoliveri. I nomi delle 10 prove speciali: Monumento, Marciana Marina-Marciana Campo, Due Mari, Capoliveri, Innamorata-Anna Puccini, Volterraio, Bagnaia-Cavo e Volterraio-Cavo. L’ultima prova speciale, la Volterraio-Cavo, è la più lunga della gara: 27 chilometri di curve e tornanti con fondo che cambia di continuo.

“Sono lieto di ospitare quest’iniziativa – così il direttore de Il Tirreno, Cristiano Marcacci, aprendo la conferenza stampa tenutasi il 2 settembre nella sede del quotidiano – oggi è una giornata significativa perché inauguriamo la partnership con il comitato organizzatore del Rallye Storico dell’Elba, una partnership che andrà oltre la gara automobilistica vera e propria. I motori sono anche economia. Per questo abbiamo deciso di organizzare, con la collaborazione del Comune di Capoliveri, un convegno sul turismo dal titolo “Le nuove frontiere del turismo in Toscana”, a cui parteciperà anche il Presidente della Regione Toscana”. “L’Elba ha sempre avuto una passione per il rally senza la quale oggi non saremo qui – spiega Marco Fiorillo, presidente di Aci Livorno – La gara è dura, metteremo alla prova i piloti soprattutto durante le gare speciali che si svilupperanno per circa 133 chilometri. Mi aspetto come gli scorsi anni di avere un gran numero di concorrenti, anche stranieri”. “Se siamo qui è grazie ad un lavoro fatto da tutti i presenti – esordisce Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport – L’amore degli elbani per il rally non l’ho mai riscontrato altrove. Quest’anno torniamo a fare il campionato storico europeo, l’anno scorso abbiamo fatto il campionato italiano non storico grazie al nuovo presidente della FIA. Il brand Rallye Elba va di pari passo con la promozione dell’isola e dunque del brand Visit Elba: un impegno che ci sta a cuore. Il Rallye, come diceva Marco (Fiorillo, ndr), non è solo motori. E’ sia sociale, sia green: da diversi anni portiamo avanti la partnership con l’associazione Anna Puccini, dedicata ad una bambina appassionata di rally scomparsa prematuramente; inoltre il Rallye è anche verde: ci sono tutte delle attenzioni e degli accorgimenti come dei teli per fare i rifornimenti e non sporcare la pavimentazione stradale”. “Il brand Rallye Elba, in un mondo così globalizzato, è un marchio sempre più pregiato – afferma Walter Montagna, sindaco di Capoliveri – L’Elba porta al Rallye dei valori aggiunti, ci sono degli scorci, dei paesaggi fantastici. Ci siamo sensibilizzati ad espandere la gara automobilistica, il territorio ha investito molto nella gara, grazie al Comune di Marciana abbiamo aperto un altro tratto di prova speciale storica. È vero che aiutiamo la gara automobilistica attraverso investimenti, ma è anche vero che il denaro in ritorno è esponenziale. Ringrazio tantissimo tutti i tecnici che, oltre a promuovere la manifestazione sportiva, aiutano con la promozione della nostra isola”. “La nostra banca non si è mai dimenticata del valore delle nostre radici – dichiara Florio Faccendi, ingegnere e presidente di Banca Centro Toscana-Umbria – Da tempo sosteniamo quest’iniziativa, è estremamente attrattiva. Ci teniamo a quest’evento perché siamo estremamente convinti che lo sport sia anche economia e che l’importante sia saperlo organizzare, spesso siamo miopi nell’osservare questo legame. La sensibilità ambientale e lo sforzo che c’è dietro è stato molto importante. Mi fa piacere che quest’anno sia stato organizzato anche un convegno che tratta il turismo”. “Bardahl è un marchio che da sempre ha fatto investimenti importanti in tutto quello che è moto sport, anche per sviluppare i nostri prodotti – conclude Cosimo Campolmi, direttore commerciale di Bardahl Maroil – Faccio i complimenti a tutti gli organizzatori e i volontari che ogni anno, attraverso quest’evento, portano avanti questa passione per il mondo dei motori”. L’appuntamento del 27 e 28 settembre vedrà anche l’immancabile appuntamento del “Graffiti”, valido anche in questo caso come settima delle nove prove a calendario del “tricolore” Rally Autostoriche di Regolarità.

IL PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 25 settembre 2024

09:00 — 19:00: Capoliveri, c/o Uappala Hotel — Località Lacona Distribuzione Road Book e Verifiche sportive

10:00 —22:00: Ricognizioni

Giovedì 26 settembre 2024

09:00 – 19:00: Capoliveri, c/o Uappala Hotel – Località Lacona – Distribuzione Road Book e Verifiche sportive

10:00 -22:00: Ricognizioni

14:00 – 19:00: Capoliveri, c/o Uappala Hotel – Verifiche tecniche

Venerdì 27 settembre 2024

07:30 – 08:30 (su richiesta): Capoliveri, c/o Uappala Hotel-Località Lacona -Distribuzione Road Book e Verifiche sportive

08:00 – 09:00 (su richiesta): Capoliveri, c/o Uappala Hotel – Verifiche tecniche

10:00: Briefing concorrenti (solo per Rally) c/o Uappala Hotel

10:00: Pubblicazione elenco ammessi e orari individuali di partenza (app. Sportity)

11:00: Ingresso vetture nel Parco partenza Porto Azzurro, Piazza De Santis

12:00: partenza – Porto Azzurro, Banchina IV Novembre

22:45: Arrivo 1^ tappa – ingresso in parco chiuso – Lacona, Parcheggio Pinone

Sabato 28 settembre 2024

08:40: Partenza 2^ tappa Lacona, Parcheggio Pinone

16:00: Arrivo finale e premiazione Capoliveri Piazza Garibaldi

