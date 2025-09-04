Presentata la nuova edizione del Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy

L’evento è in programma il 25, 26 e 27 settembre. Tre tappe valide come ottavo appuntamento su dieci del FIA European Historic Rally Championship e settimo (penultimo) del Campionato Italiano per Auto Storiche. Iscrizioni aperte fino al 10 settembre

E’ stato presentato il 3 settembre il XXXVII Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy, tre tappe il 25, 26 e 27 settembre, ottavo appuntamento su dieci del FIA European Historic Rally Championship e settimo (penultimo) del Campionato Italiano per Auto Storiche. Convocata nell’auditorium della sede del quotidiano Il Tirreno nella storica sede di viale Alfieri, uno dei simboli della città labronica, la conferenza stampa di presentazione dell’evento ha confermato, mediante gli interventi dei relatori, il ruolo centrale che ha per comunicare il territorio, del quale è oramai parte integrante. La gara ha aperte le iscrizioni, ventaglio temporale che arriverà fino al 10 settembre e l’attesa è come al solito molto alta, con grandi auspici da parte degli organizzatori che, insieme alle Amministrazioni dell’intera isola e con l’appassionato apporto dei partner sono pronti a far cogliere una nuova opportunità. Ha aperto i lavori il direttore responsabile Cristiano Marcacci dando il via ad una serie di interventi con i quali si è confermata la volontà di attribuire all’evento, un sempre maggiore sostegno. Simbolicamente, “Il Tirreno” ha consegnato “le chiavi” del giornale al presidente di Aci Livorno, Marco Fiorillo, il quale ha commentato la gara definendola quella più importante a livello italiano per la categoria storica. Ha sottolineato il ritorno della gara nel campionato FIA dopo un anno di assenza e il rinnovato coinvolgimento della Federazione Internazionale nel progetto. “Abbiamo messo il massimo impegno per affrontare questo progetto con la Federazione Internazionale – ha detto Fiorillo – e i risultati si vedranno sul campo di gara. La differenza sostanziale tra un rally ‘moderno’ e uno ‘storico’ è il fascino e il seguito che quest’ultimo ha. Se il rally moderno è più una competizione, quello storico rappresenta la storia della comunità mondiale. Ci auguriamo che questa gara di settembre chiuda la stagione elbana offrendo un grande spettacolo”. Dal punto di vista tecnico, il presidente ha evidenziato le difficoltà del percorso: “La nostra gara è impegnativa perché le strade dell’Elba sono particolari e difficili, con un continuo cambiamento del fondo che richiede il massimo impegno”. Infine, ha parlato delle novità di quest’anno: “Abbiamo un progetto diverso, ideato insieme a Luciano Fiori. Abbiamo deciso di coinvolgere più comuni. La partenza sarà a Porto Azzurro e, a seguire Capoliveri, ma abbiamo voluto includere anche altri ‘attori’, come Portoferraio, dove ci sarà la sede della direzione di gara. C’è un’importante sinergia con i comuni e gli amministratori sono tutti soddisfatti”. Il presidente di ACI Livorno Sport, Luciano Fiori, ha preso la parola per ricordare che il Rallye Elba si svolge da quasi sessant’anni e che le due gare motoristiche, quella moderna e quella storica, sono ormai parte integrante della comunità elbana. Fiori ha poi illustrato le varie iniziative promosse, tra cui un progetto di riforestazione per compensare le emissioni di CO₂ prodotte dalle auto da corsa. Ha inoltre menzionato l’impegno sociale legato alla memoria di Anna Puccini, una bambina che, poco prima di morire, ha realizzato il suo sogno di fare un giro su un’auto da rally con il pilota Francesco Bettini. Questo aneddoto serve a sottolineare quanto il rally sia radicato nel tessuto sociale dell’isola. Ha aggiunto: “Spesso ci manca un maggiore supporto da parte delle amministrazioni, non solo economico ma anche morale. Le iniziative come questa, che coinvolgono la comunità e sono importanti per i giovani, dovrebbero essere valorizzate. Spero che questa manifestazione venga compresa non solo a livello locale, ma anche internazionale”. Fiori ha concluso il suo intervento ringraziando la scuderia Elba per il suo impegno, che ha contribuito al raggiungimento di un numero elevato di iscritti. Ha ribadito l’importanza di un supporto continuo da parte delle istituzioni per garantire il successo dell’evento. “Se dovesse mancare il sostegno, al di là di quello finanziario, anche quello morale e della gestione del turismo, non sarebbe una cosa da poco”. Angelo Zini, ex sindaco di Portoferraio e da sempre grande convinto sostenitore dei rallies all’Elba e del loro valore: “Il rally lo seguo fin da quando ero piccolo: sono nato con questa passione e l’ho coltivata in tutti i sensi. Il Rallye Elba è una delle manifestazioni sportive più importanti e longeve del territorio. Non c’è un altro evento sull’isola che abbia questa età. Se una gara di motorsport arriva a quasi 60 anni, significa che è stato fatto un grandissimo lavoro, riuscendo a mantenere sull’isola un evento di così grande portata. È uno sport che continua ad alimentare la passione di chi ci vive, di chi ci nasce e di chi viene a vederlo. Il rally alimenta il turismo e fa crescere, anno dopo anno, l’interesse verso questa manifestazione sportiva”. L’ingegner Florio Faccendi, presidente di Banca Centro, ha confermato il sostegno dell’istituto a questa grande manifestazione sportiva. Un appoggio che consolida ulteriormente il legame con ACI Livorno. “Da oltre dieci anni portiamo avanti il nostro impegno con ACI Livorno, credendo fermamente nella nostra partecipazione per far crescere sempre di più queste due grandi manifestazioni sportive’.” Infine, è intervenuto Andrea Volpi pilota elbano, in rappresentanza del tessuto sportivo isolano, il quale ha confermato l’ottimo disegno della gara. L’evento prevede un aumento delle prove speciali e un chilometraggio più lungo, tornando alla formula dei tre giorni di gara. Per quanto riguarda il Rallye Storico, Volpi ha aggiunto: “Sono particolarmente affezionato proprio per la sua storicità, una storia che ancora oggi emoziona tutti noi. È una manifestazione che regala emozioni importanti, sia a livello tecnico che per l’isola stessa”.

Il convegno del 24 settembre a Capoliveri

È stato poi ricordato l’importante appuntamento di Capoliveri il 24 settembre. Alle ore 11,00, al Teatro Flamingo,avrà luogo il convegno “Passato e presente sulle orme di Napoleone”, un evento promosso in collaborazione con il quotidiano IL TIRRENO che intende esplorare il profondo legame tra l’Isola d’Elba, la figura di Napoleone Bonaparte e la tradizione sportiva del rally. Sarà la terza iniziativa del genere, che accompagna, dal settembre dello scorso anno e proseguita la scorsa primavera con la gara “moderna”, il momento sportivo con uno di forte riflessione unendo stavolta passato e presente in un evento dove la memoria diventa motore di identità collettiva e coesione sociale. Per l’occasione presenzierà di nuovo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, grande memoria storica, il quale ha mostrato grande interesse per le potenzialità del Rallye Elba come veicolo di promozione e immagine del territorio. Oltre a lui e al presidente di Aci Livorno Marco Fiorillo, al presidente di Aci Livorno Sport Luciano Fiori, saranno relatori il sindaco di Capoliveri Walter Montagna, il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini ed il professor Giovanni Cipriani, accademico di storia e di discipline umanistiche e scientifiche.

Tre tappe, dieci prove speciali, fascino immutato

Il programma prevede tre tappe e dieci prove speciali, per un totale di 133,38 km cronometrati su un percorso complessivo di 366,96 km. In caso di ritiro nella prova inaugurale di Capoliveri sarà consentito il rientro in gara il giorno seguente. Il tracciato è stato studiato in armonia con la vita dell’isola: prima tappa a Capoliveri, seconda nella zona occidentale, terza nella parte orientale. Un mix equilibrato di tecnica e spettacolarità, pensato senza essere invasivo per la quotidianità elbana.

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 24 settembre 2025

09:00 – 11:30 : Porto Azzurro, c/o Municipio – Banchina IV Novembre Distr. Road Book e Verifiche sportive

12:00 – 23:00 : Ricognizioni

Giovedì 25 settembre 2025

10:00 – 11:30 : Porto Azzurro, c/o Municipio– Banchina IV Novembre Distr. Road Book e Verifiche sportive

09:00 – 16:00 : Porto Azzurro, c/o Banchina IV Novembre Verifiche tecniche

08:00 – 18:00 : Ricognizioni

20:40 : partenza – Porto Azzurro, Banchina IV Novembre

21:00 : PS1 “ Capoliveri” Km 10,48

22:10 : Arrivo 1^ tappa – Ingresso riordinamento 1 – Capoliveri, Parcheggio “il Pino”

Venerdì 26 settembre 2025

08:40 : Partenza 2^ Tappa – uscita riordinamento 1 Capoliveri, Parcheggio Viale Australia

09:45: PS 2

10:35 : PS 3

13:18 : Ingresso riordinamento 2 Portoferraio, parcheggio Viale Elba

13:43 : Uscita riordinamento 2

14:05: PS 4

14:49 : Ingresso riordinamento 3 Marciana Marina, lungomare Plinio Nomellini

15:14 : Uscita riordinamento 3

15:25 : PS 5

17:30 : Arrivo 2^ tappa – ingresso in parco chiuso – Capoliveri, Parcheggio “il Pino”

Sabato 27 settembre 2025

08:40 : Partenza 3^ tappa Capoliveri, Parcheggio Viale Australia

09:10 : PS 6

10:10 : PS 7

11:40 : Ingresso riordinamento 4 Porto Azzurro, Banchina IV Novembre

12:25 : Uscita riordinamento 4

13:20 : PS 8

14:20 : SS 9

14:40 : PS 10

16:00 : Arrivo finale e premiazione – Capoliveri Piazza Garibaldi – Piazza Garibaldi

Condividi:

Riproduzione riservata ©