Presentata la terza edizione del Trofeo Benetti

L'edizione di quest'anno è dedicata alla memoria dell'imprenditore Paolo Vitelli, fondatore del gruppo Azimut-Benetti. Il 21 giugno al Magnozzi il torneo vedrà come protagonista il calcio femminile con la partecipazione di Inter, Fiorentina, Roma, Lazio, Genoa, Sampdoria, Spezia e Livorno Calcio Femminile. Il ricavato della giornata sarà devoluto a Fop Italia

di Martina Romeo

Sport, inclusione e solidarietà. Questi i tre punti cardine del Trofeo Benetti giunto alla sua terza edizione. L’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria del dott. Paolo Vitelli, fondatore del gruppo Azimut-Benetti e figura ricordata per la sua spiccata vena innovativa e il suo spirito imprenditoriale. Il torneo mira a mettere in luce lo sport giovanile nazionale con particolare attenzione al calcio femminile. Il 21 giugno, infatti, al Campo Sportivo Magnozzi (quartiere Sorgenti) diverse squadre calcistiche femminili avranno l’occasione di confrontarsi in una giornata simbolo del panorama sportivo livornese. “L’evento vedrà la partecipazione di prestigiose squadre come Inter, Fiorentina, Roma, Lazio, Genoa, Sampdoria, Spezia e, ovviamente, il Livorno Calcio Femminile – ha introdotto la conferenza Alessio Ciampi, Direttore Generale ASD Livorno Calcio Femminile e organizzatore del Trofeo – Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno vogliamo creare non soltanto un momento di sport, ma uno di incontro, inclusione e condivisione di quelli che sono i valori più autentici che il calcio può trasmettere”. Un appuntamento che, come ogni anno, si contornerà di ulteriori importanti eventi a scopo benefico e solidale con la partecipazione dell’ASD Roma Blind Football, squadra parte del campionato nazionale di calcio a 5 per non vedenti, e la collaborazione con F.O.P. Italia Onlus, associazione impegnata nella ricerca sulla fibrodisplasia ossificante progressiva a cui sarà devoluto parte del ricavato della giornata. “Una causa che ci sta a cuore anche per il legame che abbiamo con Andrea Luci, Capitano US Livorno 1915, oggi presente in rappresentanza dell’Associazione”. “Mi rende orgoglioso avere la possibilità di rilanciare questo Trofeo dalla sala più prestigiosa del Comune di Livorno, – ha dichiarato il primo cittadino Luca Salvetti – luogo simbolo della comunità livornese. Queste tre edizioni rappresentano le scelte giuste prese in questi anni su questo fronte, soprattutto quella di puntare con decisione sul calcio femminile. Un elemento di arricchimento del panorama sportivo livornese e, in generale, dell’immagine di Livorno nello sport oltre i confini della nostra città. Il calcio femminile in Italia, forse con un leggero ritardo rispetto ad altri paesi, è decollato e il fatto che Livorno giochi un ruolo importante, soprattutto nel settore giovanile, penso che sia un elemento di grande ricchezza”. Il sindaco non ha, inoltre, mancato di evidenziare quanto questo genere di eventi legati allo sport contribuiscano positivamente al territorio sul fronte delle presenze: “basta vedere il numero delle squadre, i genitori, i parenti e gli staff che si porteranno dietro. Si parla di diverse centinaia di persone che verranno a Livorno e potranno godersi e scoprire la città. Un elemento a cui noi teniamo particolarmente”. “Ringrazio la dirigenza del Livorno Calcio Femminile per l’organizzazione dell’evento e per il cammino di condivisione e confronto che ho modo di fare quasi quotidianamente con voi. – è intervenuto Stefano Landucci, responsabile Regione Toscana Calcio Femminile – Un qualcosa che per me è davvero uno stimolo importante. Siamo un movimento davvero in crescita: dal 2019, anno dell’esplosione del calcio femminile in Italia grazie ai risultati del mondiale francese, abbiamo numeri che ci vedono sempre più protagonisti sul territorio toscano in generale, ma la presenza della società del Livorno Calcio Femminile è sempre stata significativa. Un valore aggiunto anche per la qualità che esprime la stessa società, e la terza edizione del Torneo ne è la più grande testimonianza”. “Il Trofeo Benetti è per noi molto più di un evento sportivo. È un momento che unisce memoria, sport, giovani, inclusione e comunità, – scrive Massimiliano Casoni, general manager del Gruppo Benetti – valori che da sempre guidano il lavoro del nostro gruppo e che sentiamo profondamente vicini”. L’ingegnere Casoni ha tenuto a sottolineare quanto sia importante per l’azienda sostenere lo sport giovanile, in modo speciale il calcio femminile, poiché vero e proprio investimento nei confronti di una cultura del rispetto, della fiducia e delle pari opportunità. Un sentito ringraziamento, oltre che alla Azimut-Benetti e al Comune di Livorno, è andato anche a Studio Eurobudget, Lo Sport, Regione Toscana e a tutti gli sponsor e partner che, con il loro sostegno, hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Il programma completo della giornata:

Mattina

· 8:20 – Arrivo delle squadre al campo

· 8:30 – Accoglienza, assegnazione tutor e sistemazione negli spogliatoi

· 9:00 – Riscaldamento

· 9:20 – Foto ufficiale

· 9:30 – Inizio del torneo

Attività collaterali

· 10:30-12:30 – Meet Livorno Women: attività ludico-sportive per bambine

Pausa pranzo

· 12:00-14:00 – Pranzo delle atlete

Pomeriggio

· 15:00 – Presentazione dell’ASD Roma Blind Football, squadra che partecipa al campionato nazionale di calcio a 5 per non vedenti

· 15:20 – Dimostrazione pratica sul campo dell’ASD Roma Blind Football

· A seguire: attività aperte al pubblico per sperimentare il calcio bendati, scoprendo un nuovo modo di vivere lo sport, basato su ascolto, fiducia e collaborazione

· 16:00-18:00 – Meet Livorno Women: giochi ed esercizi con le calciatrici della prima squadra

· 18:00 – Premiazioni

· 19:00 – Saluti finali e ringraziamenti

Condividi:

Riproduzione riservata ©