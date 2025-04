Presentato il 58° Rallye Elba-Trofeo Città di Porto Azzurro

In programma il 2 e 3 maggio sarà la prima prova della serie International Rally Cup: due giorni di gara organizzata da Aci Livorno Sport su un percorso caratterizzato dalle classiche “piesse” elbane, strade che hanno fatto la storia delle corse su strada

E’ stata la “Sala Pegaso” di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta Regionale Toscana in Piazza Duomo a Firenze, la sede della conferenza stampa di presentazione del 58° Rallye Elba-Trofeo Città di Porto Azzurro, patrocinato dalla Provincia di Livorno, prima prova della serie International Rally Cup, in programma per il 2-3 maggio. Alla presenza del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, la gara organizzata da Aci Livorno Sport, ha idealmente acceso il motore per avviarsi verso una nuova edizione di prestigio, il sicuro prosieguo della tradizione di una delle competizioni su strada più amate al mondo.

GLI INTERVENTI DELLA CONFERENZA STAMPA, moderati da Cristiano Marcacci, vice direttore del quotidiano Il Tirreno

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana

“Un grazie per aver scelto di annunciare la 58° edizione del Rally Elba qui, nella prestigiosa Sala Pegaso, sala più rappresentativa della presidenza della regione. Essere qui a vivere e promuovere il Rallye dopo i danni provocati dal maltempo è ancora più importante, è il senso di un Rallye della rinascita, un rallye che coinvolge tutti e sette i comuni dell’Isola d’Elba attraverso il suo percorso quindi ben impostato anche da un punto di vista del coinvolgimento dei territori dell’intera isola che vede Aci Livorno e Aci Livorno sport mettere il cuore. Gli organizzatori di eventi come il Rallye oltre che con il supporto degli sponsor e delle istituzioni sono fatti anche da tanto volontariato, perché organizzare un tale evento significa anche andare aldilà degli aspetti economici e metterci tanta passione e dedizione. Quindi i miei più vivi complimenti a tutto lo staff che porta avanti questa grande passione sportiva. Copertura fondamentale viene data da ACI Livorno, dal Presidente Marco Fiorillo, che non è solo un erogatore di servizi ma anche di animazione di tutto cio che sul piano culturale riesce ad ispirare il fascino del motore. Il Rallye per me rappresenta il motorismo che ti porta sulle tue strade e quindi ti coinvolge nel cuore, emotivamente. I Rally sono la vera gara che porta il popolo comune ha identificarsi nelle strade che fa abitualmente con la macchina, la curva vista da spettatore è quella che poi vivi e percorri quotidianamente. Nonostante gli effetti del maltempo c’è la volontà e un clima per vivere il Rally nel modo migliore per farne quell’occasione che vale un po’ per tutta la toscana come elemento di richiamo. Identificazione con il turismo ama anche con l’identità di un popolo così forte, vivace e pieno d’amore per la propria isola”.

Marco Fiorillo, presidente Aci Livorno

Il Rallye dell’Elba è la storia dell’isola, perché quando il rallye è cominciato, negli anni 60, l’Elba non era ancora ben conosciuta. Il Rallye ha portato talmente tante persone importanti sull’isola che negli anni si è creato un vero e proprio flusso di appassionati che ogni anno raggiungono con passione il territorio elbano. Credo che il nostro Automobile Club, insieme a tutte le amministrazioni che si sono succedete, sia riuscito a creare qualcosa di veramente importante e cioè una delle più grandi manifestazioni a livello italiano e non solo. Il Rallye Elba moderno riesce a portare sull’isola circa 5mila persone, mentre per la gara storica, che ha un impatto diverso essendo Campionato Europeo, sulle 7mila persone, numeri importanti per noi ma anche per il territorio elbano che può sicuramente trarne beneficio. Un ringraziamento infine non solo a tutte le amministrazioni, e non solo quelle presenti qui oggi, ma anche alla Regione Toscana, che ci crede fermamente e che ci dimostra la sua partecipazione ospitandoci qui oggi. Un ringraziamento particolare anche a Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport, per il lavoro svolto con grande professionalità e passione, senza il quale la realizzazione delle nostre gare sarebbe di difficile impresa”.

Luciano Fiori, presidente di Aci Livorno Sport

“Il merito del grande successo del Rallye Elba è di tutti noi, nessuno escluso. Il merito è di tutti. Abbiamo qui anche una forte rappresentanza elbana, la Race Elba, sodalizio con circa 110 iscritti, numeri che fanno capire quanto importante siano le nostre gare e quanto grande sia la partecipazione. Motori, sport e territorio, un mix perfetto che alimenta ogni anno un grande flusso turistico. Per noi la vicinanza del presidente della regione toscana alle nostre gare motoristiche è molto importante. Cito una parola dal greco ‘Polis’ che significa appunto città, condivisione, bene comune e quale parola se non questa per rappresentare la passione che unisce tutti noi. Come voi tutti sapete l’alluvione di quest’anno ha messo ha dura prova l’edizione di quest’anno, con strade allagate e dissestate causate dal maltempo, ma devo dire che con dopo un grande lavoro di strada siamo arrivati fino a qui oggi, per dare il via alla 58^ edizione del Rallye Elba. A febbraio abbiamo portato a Parigi, alla sede della FIA, la regione toscana e l’isola d’Elba, ricevendo grandi ringraziamenti e stima per quello che abbiamo costruito. Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor che ci sostengono e credono in quello che facciamo”.

Tiziano Nocentini, sindaco di Portoferraio

“E’ con grande piacere che oggi mi trovo qui in rappresentanza di Portoferraio per la conferenza dedicata alla 58° edizione del rallye elba. Un evento di sport ma anche e soprattutto di turismo perché chiaramente è un evento che porta un turismo nazionale e internazionale nel nostro territorio. Quest’anno è un’edizione ancora più importante dovuto dal fatto dall’evento che l’Elba ha subìto nel febbraio scorso, il nubifragio che ha colpito l’isola. Chi verrà ad assistere al Rallye noterà che l’isola sta brillando più di prima e di questo ringrazio il Presidente Giani, che ha supportato e dato una mano per far si che l’Elba tornasse e splendere come una volta. Il Rallye Elba è un evento sempre più importante per il nostro territorio, per questo lo sosteniamo con grande forza ma anche con grande passione”.

Marcello Tovoli, vice sindaco di Porto Azzurro

“Sport e turismo un legame imprescindibile per l’Isola d’Elba, per questo il comune di Porto Azzurro è tornato ad essere presente da diversi anni. Uno sport che ogni anno attira un grande pubblico, un imponente flusso turistico che fa conoscere sempre di più la nostra isola, e di questo ne siamo sempre più orgogliosi. Per noi elbani il rally è molto sentito e molto partecipato e quindi sosteniamo in pieno questo grande evento sportivo”. Loriano Norcini, coordinatore dell’International Rally Cup: “Voglio partire da quarantasei anni fa, quando ho visto per la prima volta il rallye elba e me ne sono subito appassionato. La mia passione ad oggi non è mai cambiata, e tutto quello che faccio lo porto avanti con grande dedizione. Questo Rally è veramente fantastico, anche se mi rendo conto che è sempre più difficile organizzare le gare ma con la stretta collaborazione con Aci Livorno stiamo percorrendo una strada che ci sta dando delle grandi soddisfazioni. La storia del rallismo italiano è fatta di quattro gare fondamentali, tra questi c’è il Rallye Elba ed è per questo che l’IRC lavora per portare ai massimi livelli questa importante manifestazione sportiva”.

DI NUOVO DUE GIORNI DI SFIDE

Fino a venerdì 25 aprile, iscrizioni aperte, per la gara, che si presenta con un totale di sei prove speciali per 87,750 chilometri di distanza competitiva, sui 223,360 del totale. La partenza sarà data venerdì 2 maggio alle 16,30, da Porto Azzurro, nell’area del porto. Da lì, i concorrenti si produrranno in due sfide, nella parte orientale dell’isola: con la Capoliveri” (Km. 9,800) e con la “Volterraio-Rio” (Km. 18,560) andando poi a completare la prima giornata a Portoferraio a partire dalle ore 19,40 con l’entrata nel riordinamento notturno, quindi con le prove speciali che si svolgeranno interamente con la luce del giorno, per renderle eque a tutti i partecipanti. La seconda giornata, sabato 3 maggio, avrà come cuore pulsante la parte occidentale elbana, con l’uscita dal riordinamento notturno dalle ore 8,55 ed anche in questo caso si correrà sui classici percorsi già conosciuti ed apprezzati: due prove da ripetere due volte, la “Marciana Marina-Marciana-Campo” (Km. 18,520) e la “Due Colli” (Km. 11,430). L’arrivo finale, a Portoferraio, sarà alle 15,30. Non cambia la logistica del Parco di Assistenza, prevista di nuovo lungo tutta la darsena di Portoferraio, come nelle edizioni precedenti.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI 03/04/2025

CHIUSURA ISCRIZIONI 25/04/2025

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Portoferraio c/o Hotel Airone

30/04/2025 ore 09.30 – 18.00

01/05/2025 ore 09.00 – 11.00

RICOGNIZIONI (con vetture di serie)

30/04/2025 ore 15.00 – 20.00

01/05/2025 ore 08.30– 13.30

DISTRIBUZIONE TARGHE E NUMERI DI GARA

Portoferraio c/o Hotel Airone

30/04/2025 ore 09.30 – 18.00

01/05/2025 ore 09.00 – 11.00

VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA

Portoferraio Calata Mazzini c/o “La Gattaia”

01/05/2025 ore 16.00 – 21.00

02/05/2025 ore 09.00 – 11.00

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Portoferraio, c/o Lungomare delle Ghiaie

01/05/2025 ore 16.30 – 21.30

02/05/2025 ore 09.30 – 11.30

SHAKEDOWN

Via del Colle Reciso

02/05/2025 ore 08.30 -14.00

PARTENZA

Porto Azzurro c/o Banchina IV novembre

02/05/2025 ore 16.30

ARRIVO

Portoferraio c/o Viale Elba

03/05/2025 ore 15.30

