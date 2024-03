Presentato il libro La leggenda dello sport livornese

Il sindaco alla presentazione a bordo di Moby Aki: "Ringrazio immensamente Rodolfo Graziani e Franco Natale che hanno realizzato questo libro. A Livorno lo sport è un aspetto fondamentale del dna dei livornesi". Giannone, Coni: "Oggi lo sport è integrazione, socializzazione e sono contento che gli si riconosca il giusto merito con queste iniziative"

di Sofia Mignoni

“Quest’evento è stato organizzato per presentare l’uscita del libro “La leggenda dello sport livornese“, un libro che conclude un percorso importante sullo sport livornese che inizia con Federico Caprilli e arriva fino a Sara Franceschi. Non è assolutamente la prima celebrazione dello sport nella nostra città, viene dopo altre presentazioni come ad esempio il film “Campioni livornesi” di Rossano Vittori. Sono estremamente orgoglioso di Livorno proclamata in più occasioni capitale dello sport italiano con le sue 627 medaglie olimpiche”. A dirlo Rodolfo Graziani, il presidente della associazione nazionale atleti olimpici e azzurri di Italia, nel presentare a bordo di Moby Aki il libro La leggenda dello sport livornese alla presenza, tra gli altri, del sindaco e del delegato provinciale del Coni. Salvetti: “Indubbiamente è un piacere essere qua. Ringrazio immensamente Rodolfo Graziani e Franco Natale che hanno realizzato questo libro. Proprio poco fa lo stavo sfogliando e mi ha colpito una frase in particolare, che secondo me riassume alla perfezione gli atleti livornesi: “Si dice che il loro riposo è l’allenamento”. A Livorno lo sport non è considerato un impegno, è un qualcosa che ci fa stare bene, un aspetto fondamentale del dna dei livornesi. Tutti i record di medaglie confermano che Livorno ha un ruolo preminente nel panorama nazionale dell’ambito sportivo. Questo per noi è un vanto, è inutile negarlo, è un vanto che dobbiamo coltivare e mantenere, qui entra in gioco l’amministrazione comunale che si pone l’obiettivo di tutelare gli atleti e le società. Livorno ha un’enorme disponibilità di strutture, conta ben quattro palazzetti, ma, nonostante ci siano, purtroppo alcune sono un po’ datate. Noi, da questo punto di vista, abbiamo fatto un lavoro di recupero e di rimessa in moto di queste strutture: dalla pista di atletica leggera al Modigliani Forum, dal Pala Macchia alle due piscine comunali. Insieme a questo abbiamo organizzato anche grandi eventi che servono a riaccendere i riflettori sulle discipline, faccio riferimento sia alla nazionale di basket, sia alla Supercoppa di volley femminile, sia alla notte bianca dello sport. Il nostro obiettivo è riportare continuamente l’attenzione sulla nostra città e l’appuntamento di oggi è un altro tassello che si aggiunge a questo lavoro”. Giannone: “Grazie al presidente Graziani e a Natale per aver realizzato questo lavoro. Ringrazio anche l’Associazione che è una delle associazioni benemerite all’interno del Coni. Questo libro è un qualcosa di eccezionale e lo dico perché, ogni fine settimana nella provincia di Livorno, qualcuno vince una medaglia. Questa è la grande forza della nostra città. Finalmente molti sindaci hanno capito l’importanza dello sport, perché questo oggi rappresenta molto di più, ciò è stato dimostrato soprattutto nel momento della pandemia e dopo la stessa, quando molti ragazzi faticavano a riprendere le attività. Oggi lo sport è integrazione, socializzazione e sono contento che gli si riconosca il giusto merito con queste iniziative”.

