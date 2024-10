Presentato il progetto di partenariato pubblico privato dell’ippodromo Caprilli

La conferenza stampa si è svolta alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti, del proprietario di Sistema Cavallo Silvio Toriello, dell’amministratore delegato della società Alessandro Lazzaro e del dirigente comunale Enrico Montagnani. Luca Salvetti ha ripercorso in breve la strada che ha portato, dopo sei anni, alla riapertura dell’ippodromo “Federico Caprilli”. In un primo momento per ospitare spettacoli e manifestazioni e poi per la ripresa dell’attività ippica avvenuta nel novembre del 2021. Il sindaco ha sottolineato come in questi tre anni i numeri relativi alle giornate di corse disputate e al pubblico che ha frequentato l’ippodromo siano stati crescenti e che adesso il “Caprilli” fa nuovamente parte dell’ippica italiana. Silvio Toriello ha iniziato il suo intervento ringraziando l’amministrazione comunale e il sindaco di Livorno per la fiducia prestata a Sistema Cavallo, sia nella prima assegnazione per la gestione di questo triennio, sia per l’affidamento ventennale conseguente al bando di partenariato pubblico privato. In entrambe le occasioni, Sistema Cavallo è stata l’unica società ad aver presentato una sua offerta.

Per la prima volta in Italia viene così applicata la formula del partenariato pubblico – privato per la gestione di un ippodromo e questa è stata anche la via preferenziale indicata dal direttore generale dell’ippica per il MASAF Remo Chiodi. Livorno è così un’apripista in questa direzione che ha fatto, in qualche modo, storia nell’ippica nazionale. Per quanto riguarda i lavori, numerosi e molto importanti, che riporteranno il “Caprilli” a risplendere nelle notti estive e non solo, Toriello ha anticipato che da qui alla fine dell’anno sarà possibile iniziare solo alcuni interventi marginali perché in novembre, dicembre e nei primi giorni di gennaio si terrà la riunione di corse autunno-invernale ma che non appena si concluderà, partiranno a pieno regime i lavori. I primi saranno quelli che porteranno alla riapertura del bar e del ristorante al centro dell’ippodromo (con conseguente rifunzionalizzazione del sottopassaggio), delle scuderie e della pista d’allenamento. Dagli attuali 64 box si arriverà ad averne disponibili 240. “L’ippodromo da adesso in avanti sarà – ha concluso Silvio Toriello – anche il ritrovo per coloro che amano l’ippica e le corse dei cavalli. Saranno molteplici, infatti, le iniziative che porteremo avanti e il comune sarà sempre partecipe di tutto questo mentre il MASAF controllerà la parte ippica”.

Enrico Montagnani ha spiegato alla stampa come lo strumento contrattuale del partenariato pubblico-privato fosse già esistente ma che le nuove normative hanno consentito un suo miglior uso. L’iter amministrativo è stato lungo e si è concluso nelle scorse settimane con l’aggiudicazione a Sistema Cavallo che ha presentato una proposta ancora migliore rispetto alle richieste del bando. Adesso l’amministrazione comunale nominerà un direttore dei lavori chiamato al controllo di quanto avverrà all’ippodromo e alla scadenza del bando, tra 20 anni, la struttura tornerà nel

pieno possesso dell’amministrazione comunale con tutte le migliorie apportate. Alessandro Lazzaro, fresco di nomina di amministratore delegato di Sistema Cavallo, ha ricordato come tutti questi interventi di miglioramento saranno a costo zero per la collettività e che saranno articolati in due direzioni ben precise. Da una parte la rifunzionalizzazione dell’ippodromo per le attività ippiche (ivi incluso l’impianto di illuminazione permanente ma che manterrà le caratteristiche di mobilità per poter essere impiegato su più fronti). Dall’altra il rendere l’ippodromo una struttura multifunzionale che possa ospitare molteplici attività e spettacoli, prestando una particolare attenzione ai giovanissimi, organizzando percorsi didattici con le scuole, allestendo una scuola di equitazione e puntando molto anche sull’ippoterapia. È prevista anche la riapertura dell’agenzia ippica che sarà parte integrante dell’ippodromo. “Per quello che riguarda la sinergia con la città – le parole finali di Lazzaro – con il sindaco abbiamo già individuato un progetto importante: il 12 luglio, giorno nel quale ricorre la nascita di Amedeo Modigliani, sarà un sabato che precede la giornata di corse domenicale e … non aggiungo altro! Ricordo solo che una delle massime dell’artista livornese fu ‘Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni’ e noi faremo del nostro meglio affinché i livornesi riabbiano l’ippodromo che stanno sognando”.

Questo il calendario delle corse autunno invernali al “Federico Caprilli”:

– Sabato 16 novembre

– Sabato 23 novembre

– Sabato 30 novembre

– Sabato 7 dicembre

– Sabato 14 dicembre

– Sabato 21 dicembre

– Sabato 28 dicembre

– Venerdì 3 gennaio

– Venerdì 10 gennaio

