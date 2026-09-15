Prima esperienza al PalaFijlkam per la squadra femminile dell’Asd Esercito 187° Folgore

Prima esperienza al Centro Olimpico PalaFijlkam per le tre giovani karateke livornesi, che conquistano il terzo posto. Un risultato che premia il percorso di crescita tecnica e personale sviluppato attraverso il lavoro della società

Prima partecipazione al Campionato Italiano a Squadre Sociali FIJLKAM e debutto al Centro Olimpico PalaFIJLKAM di Ostia per Amanda Baldini, Elanor Alonge e Zoe Alonge, portacolori della ASD Esercito – 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore” di Livorno. Entrare per la prima volta nel principale centro federale nazionale, percepire il valore dell’appuntamento e salire insieme sul tatami ha rappresentato per le tre giovani atlete un importante momento di crescita e di confronto. La formazione livornese ha concluso la competizione sul terzo gradino del podio, ma il significato della giornata va oltre il risultato: la capacità di affrontare un ambiente nuovo, indossare i colori del Club e misurarsi come squadra costituisce il dato più rilevante di questa esperienza. Un passaggio maturato anche attraverso il lavoro sviluppato durante il Folgore Summer Days, progetto con il quale la Direzione Tecnica della ASD Esercito – 187° Folgore ha garantito continuità agli allenamenti e proposto stimoli finalizzati alla crescita motoria, tecnica e mentale dei propri giovani. L’obiettivo non è soltanto preparare alla prestazione, ma costruire progressivamente sicurezza, capacità di adattamento e disponibilità al confronto, fino a trasferire quanto appreso in palestra all’interno di contesti sempre più impegnativi. Per Amanda, Elanor e Zoe, il Campionato Italiano ha rappresentato proprio questo: compiere insieme un nuovo passo, vivere da protagoniste il Centro Olimpico e trasformare il lavoro svolto in una concreta esperienza agonistica. Per la ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno, la competizione si inserisce in una linea di lavoro che considera il risultato come parte di un processo formativo più ampio. La squadra è stata preparata e accompagnata dai tecnici Vincenzo Corvaglia e Rico Simonetti, che hanno seguito le atlete nel percorso di avvicinamento all’appuntamento nazionale. Il coraggio di entrare. Il coraggio di salire su quel tatami. In tre, una squadra. Da qui il percorso continua. Aperte le iscrizioni al Settore Giovanile “I Folgorini” della ASD Esercito – 187° Folgore di Livorno. Un percorso dedicato ai più giovani, dove il Karate diventa strumento di crescita, educazione motoria, disciplina, coordinazione e divertimento.

Informazioni e iscrizioni:

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