Prima sconfitta fuori casa per LeForitempo

Senza perdere la loro determinazione, ma soprattutto il loro spirito di squadra, le ragazze si preparano per martedì 23 aprile sul parquet del Palacecconi contro Pisa

Finisce 53 a 43 per le padrone di casa Nikobasket che nonostante la superiorità numerica e l’esperienza di Rossellini e Vannucci hanno dovuto faticate contro la grinta delle Foritempo che hanno tenuto testa e fiato fino all’ultimo quarto. Il rientro di Tania Banchini ha motivato Benigni e compagne a non mollare fino alla fine. Coach Frigoli nonostante la panchina corta ha messo in campo sempre un quintetto equilibrato con grande canestro di Marialaura Petreschi in un momento topico. Una difesa a uomo a tutto campo ha affrontato la Nicobasket inesorabile con il tiro da 3 punti che alla fine ha allungato il punteggio lasciandosi dietro LeForiTempo che senza perdere la loro determinazione, ma soprattutto il loro spirito di squadra, si preparano per martedì 23 aprile sul parquet del Palacecconi contro Pisa.

