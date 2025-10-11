Prima trasferta campana per la Verodol Cbd Pielle Livorno

Dopo il convincente successo casalingo nel derby toscano contro la Dany Basket Quarrata (75-56), la Verodol Cbd Pielle Livorno si prepara alla prima trasferta campana della stagione. Domenica 12 ottobre, con palla a due alle ore 18:00, i ragazzi di coach Turchetto saranno di scena al Pala Coscioni di Nocera Inferiore per affrontare la Power Basket Nocera, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. I campani, guidati da coach Sanfilippo, sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima maturata sul difficile campo di Ravenna per 83-73. Nonostante l’attuale posizione in classifica, la squadra di casa resta un avversario ostico, dotato di individualità di rilievo e di una struttura solida, soprattutto sotto le plance. Occhi puntati su Lorenzo Donadio, finora il miglior realizzatore della Power Basket con una media di 19 punti a partita e ottime percentuali dal campo. Al suo fianco agisce Carlo Cappelletti, regista esperto e abile nel creare occasioni per sé e per i compagni. Sotto canestro, invece, a fare la voce grossa c’è Ferdinando Matrone: centro di peso ed esperienza, che viaggia a una media di 10 rimbalzi a partita e contribuisce in maniera determinante alla solidità difensiva di Nocera (38 rimbalzi di media a gara, la maggior parte dei quali difensivi). Per la Pielle sarà fondamentale approcciare la gara con la giusta mentalità, mantenere alta l’intensità difensiva e sfruttare il buon momento di forma mostrato contro Quarrata. La crescita del gruppo, sia dal punto di vista del gioco che della compattezza, dovrà trovare conferma anche lontano dalle mura amiche. La grande novità in casa biancoblù è la disponibilità per la prima volta in campionato di Denis Alibegović. Dopo settimane di lavoro individuale e graduale inserimento negli schemi, l’ala potrà finalmente dare un contributo importante alla causa biancoblù già nella trasferta di Nocera. Assente Gabrovsek.

