Prime regate 2024 per il Circolo Nautico Livorno

Un evento ILCA e due giornate di regate sempre delle classi Laser/Ilca. Il successo della manifestazione è legato alla ottima organizzazione e pianificazione nei minimi dettagli del Direttore Sportivo Gianni Galli

Sabato 20 e domenica 21 gennaio il CNL aveva in programma tre eventi importanti: un evento ILCA e due giornate di regate sempre delle classi Laser/Ilca. Le condizioni meteo piuttosto proibitive di sabato non hanno consentito di svolgere una regolare regata ma non hanno impedito ai 12 protagonisti del raduno, guidati dall’allenatore Federale Francesco Marrai, di uscire in mare e di dare “spettacolo”. In molti da terra hanno ammirato le evoluzioni degli atleti che comunque si sono tenuti nelle vicinanze della costa e le diverse scuffie di cui si sono resi protagonisti hanno certificato la saggia decisione di far rimanere a terra i più giovani. Domenica 21 complice una meravigliosa giornata di sole invece sono state portate a termine due prove e tutto si è svolto nel migliore dei modi con vento moderato da Nord. Sulla barca Giuria del socio Marco Signorini erano presenti gli UdR capitanati dal presidente Riccardo Incerti mentre Fabio Galli, Andrea Del Maestro e Carlo Dal Canto posizionavano le boe che delimitavano il campo di regata. La correttezza di tutti e 71 i partecipanti ha ulteriormente facilitato l’operato della Giuria perché non si è reso necessario discutere alcuna protesta. Il successo della manifestazione è comunque legato alla ottima organizzazione e pianificazione nei minimi dettagli del Direttore Sportivo Gianni Galli. Si è sentita la mancanza degli scivoli della Bellana che l’ultima mareggiata ha reso definitivamente impraticabili e che quindi sono stati rimossi dall’AdsP. Tuttavia contiamo sul fatto che questa difficoltà,recepita da Comune e AdSP, possa portare alle soluzioni alternative che sono già in fase avanzata di studio. Il Circolo della Pesca nella persona del Presidente Giovanni Vaccai ha autorizzato ad utilizzare il loro scivolo e ciò ha contribuito a mitigare le difficoltà logistiche. Alla premiazione era presente un rappresentante del Comune di Livorno nella persona dell’Assessore alla Cultura Simone Lenzi che, visibilmente compiaciuto, ha premiato tutte le atlete e gli atleti che si sono classificati. Apprezzatissimo il pasta party che in perfetta sincronia si è svolto subito dopo e ancora una volta reso possibile grazie al proverbiale entusiasmo ed alla bravura di Barbara, Grazia e Roberta.

